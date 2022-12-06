Altın fiyatı zirveden döndü: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (6 Aralık 2022)
Altın fiyatları haftaya hareketli başladı. Dün ons altın 5 ayın zirvesini gördükten sonra düşüşe geçerken, gram altın ise tüm zamanların rekor seviyesinden döndü.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.060 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatına paralel yüzde 1,65 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.059 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1.060 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.740 lira, Cumhuriyet altını da 7.055 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR?
Altının ons fiyatı dünkü yüzde 1,7'lik düşüşün ardından şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 1.770 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD'de dün açıklanan veriler sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişelerin altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.
ABD'de ISM imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 56,5'e yükselmesi ve fabrika siparişleri de yüzde 1 artarak beklentileri geride bırakması sonrası Fed'in gelecek hafta 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 80 seviyesinde seyrederken, şubatta 50 baz puan faiz artışına gidileceğine yönelik tahminler arttı.
Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
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