Altın fiyatlarında yeni rekor: Gram 1000 TL üzerini gördü
Altın dün yüzde 1.1'lik artışının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın bir sonraki toplantıda faiz oranı artışlarının hızının yavaşlayacağına dair işaretler vermesiyle yükselişe geçti.Altın fiyatlarındaki yükselişin ardından gram altında da rekor kaydedildi.
Altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın önümüzdeki toplantıda faiz artışlarının yavaşlayacağı yönünde sinyal vermesinin arından yükseliş kaydetti.
Kasım ayı başında 1.616 dolar seviyesinde dip yapan ons altın sırasıyla 1.715, 1.735 ve 1.765 dolar dirençlerini kırarak 1.780 doları aşarak gözünü 1.800 dolar seviyesine dikti.
Spot piyasada altının onsu 1.787 doları gördü. Gram altın ise 1.070 TL'yi geçerek rekor kırdı.
Altın, Fed'in daha az şahin olacağına dair sinyaller üzerine dolar ve tahvil getirilerinde düşüş yaşanan kasım ayını yüzde 8'lik bir primle kapatmıştı.
Video Haberler
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakın baronlar nasıl kurtarılıyor
- Araç sahipleri dikkat! Bugün başladı, cezası var
- 'Üç harfli' market zincirinden yanıt
- Fazıl Say ile boşanan Ece Dağıstan'dan açıklama
- 'Asgari ücrete zam ne kadar olmalı?'
- Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' açıklaması
- Çağlayan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
- ‘Sahte doktor’ Ayşe’nin babası sert konuştu
- Ortak akıl koalisyonu
- EYT düzenlemesinde kritik gelişme