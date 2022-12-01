Altın fiyatlarında yeni rekor: Gram 1000 TL üzerini gördü

Altın dün yüzde 1.1'lik artışının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın bir sonraki toplantıda faiz oranı artışlarının hızının yavaşlayacağına dair işaretler vermesiyle yükselişe geçti.Altın fiyatlarındaki yükselişin ardından gram altında da rekor kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2022 Perşembe, 16:20
Altın fiyatlarında yeni rekor: Gram 1000 TL üzerini gördü
Abone Ol google-news

Altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın önümüzdeki toplantıda faiz artışlarının yavaşlayacağı yönünde sinyal vermesinin arından yükseliş kaydetti. 

Kasım ayı başında 1.616 dolar seviyesinde dip yapan ons altın sırasıyla 1.715, 1.735 ve 1.765 dolar dirençlerini kırarak 1.780 doları aşarak gözünü 1.800 dolar seviyesine dikti.  

Spot piyasada altının onsu 1.787 doları gördü. Gram altın ise 1.070 TL'yi geçerek rekor kırdı.

Altın, Fed'in daha az şahin olacağına dair sinyaller üzerine dolar ve tahvil getirilerinde düşüş yaşanan kasım ayını yüzde 8'lik bir primle kapatmıştı.

 


altın gram altın Altın bilezik Altın kilogramı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler