Gram altında yeni rekor!
Altın fiyatları, Çin'in salgın kısıtlamalarını gevşettiği yönündeki haberlerle birlikte spot piyasada son 5 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.
Küresel piyasalarda altının onsunda yükseliş devam ederken, gram altında da yeni rekorlar kaydediliyor.
Yatırımcıların Çin'deki salgın önlemlerinin gevşetilmesine yönelik beklentileriyle dolarda aşağı yönlü bir hareket izlenirken, spot piyasada altının onsu yeni haftaya yükselişle girdi.
Spot piyasada altının onsu yeni haftanın ilk işlemlerinde 1.809 doların üzerini test etti. Böylelikle spot altında temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeler izlendi. Çeyrek altın 1.770 lira, Cumhuriyet altını da 7.180 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR?
Altının ons fiyatı 1.810 dolarla son 5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.800 dolardan işlem görüyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapacağı toplantıda 50 baz puan faiz artışı yapacağına ilişkin beklentiler güçlü kalmaya devam ederken, resesyon endişeleri ve Çin'deki gelişmeler emtia fiyatları üzerinde etkili oluyor.
ABD'de gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisinin arasındaki fark yaklaşık 80 baz puanla 2000'den bu yana en yüksek seviyede bulunuyor.
Analistler, bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ile ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.825 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
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