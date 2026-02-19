Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altın fiyatları düşecek mi çıkacak mı? Piyasaların gözü kritik ABD verilerinde! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Şubat 2026 Perşembe altın fiyatları…
19.02.2026 09:53:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
19 Şubat 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ile birlikte gümüş rakamları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 19 Şubat 2026 Perşembe güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...

Altın fiyatları, düşük likidite koşullarının etkisiyle geriledi. ABD verileri öncesinde güçlü dolar fiyatlamalarda belirleyici oldu. Piyasalar enflasyon ve Fed mesajlarına odaklandı.

Altın piyasasında perşembe günü zayıf işlem hacmi dikkat çekti. Önceki seansta yüzde 2’nin üzerinde değer kazanan külçe altın, ABD’de açıklanacak kritik enflasyon verileri öncesinde doların güçlenmesiyle düşüşe geçti. Güçlü dolar, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Spot altın yüzde 0,2 gerileyerek ons başına 4 bin 968 dolara indi. Nisan vadeli ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 987 dolardan işlem gördü.

ASYA TATİLİ VE ZAYIF İŞLEM HACMİ ETKİLİ OLDU

OCBC stratejisti Christopher Wong, “Altın, Asya’daki tatil dönemi nedeniyle zayıf likidite koşullarının etkisinde. Bu durum temel dinamiklerde bir değişime işaret etmiyor” dedi.

Çin ana karası, Hong Kong, Singapur, Tayvan ve Güney Kore piyasaları Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle kapalıydı. Bölgedeki düşük işlem hacmi, fiyat hareketlerinin sınırlı kalmasına yol açtı.

DOLAR BİR HAFTANIN ZİRVESİNE YAKIN

ABD Doları bir haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrini sürdürdü. Dolar cinsinden fiyatlanan altın, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale geldi.

FED TUTANAKLARINDA FAİZ AYRILIĞI

Ocak ayına ilişkin Fed toplantı tutanakları, politika yapıcıların faizleri sabit tutma konusunda neredeyse oybirliği içinde olduğunu, ancak sonraki adımlar konusunda görüş ayrılığı yaşandığını ortaya koydu. “Birkaç” yetkilinin enflasyonun yüksek seyretmesi halinde faiz artışına açık olduğu, diğerlerinin ise enflasyonun gerilemesi durumunda ilave faiz indirimini destekleyebileceği belirtildi.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Yatırımcıların odağında bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi ile Cuma günü yayımlanacak ve Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) raporu yer alıyor. Söz konusu verilerin altın fiyatları üzerinde yön belirleyici olması bekleniyor.

OCBC stratejisti Christopher Wong, “Kısa vadede altın ve gümüş fiyatlarında yukarı yönlü kademeli bir trend öncesinde konsolidasyonun devam etmesini bekliyoruz. Gümüşte 70-90 dolar, altında ise 4 bin 800-5 bin 100 dolar aralığında bir bant hareketi görülebilir” değerlendirmesinde bulundu.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Spot gümüş çarşamba günü yüzde 5’in üzerinde yükseldikten sonra 77,18 dolarda yatay seyretti. Spot platin yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 69 dolara gerilerken, paladyum 1.715 dolarda sabit kaldı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 7 bin 10 TL
  • Çeyrek altın: 12 bin 36 TL
  • Cumhuriyet altını: 47 bin 850 TL
  • Ons altın: 4 bin 982 dolar
  • Yarım altın: 24 bin 57 TL
  • Tam altın: 47 bin 514 TL
  • Gremse altın: 119 bin 151 TL
