Altın fiyatları düşüyor: Dolar ve Fed'in kararı etkili olacak
Yatırımcılar Fed Başkanı Powell'ın ABD Kongresi'nde enflasyon ve resesyonla ilgili yapacağı yorumları beklerken, altın fiyatlarında düşüş görülüyor.
Altın, ekonomik yavaşlamaya dair uyarıların artması sonrası yatırımcıların Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyon ve para politikasıyla ilgili vereceği ipuçlarını beklemesiyle düşüşe geçti.
Spot altın, piyasaların hala merkez bankalarının fiyat baskılarını dizginlemek için sıkılaşma politikalarına ve bu hamlelerin küresel büyümeye etkisine odaklanmasıyla değer kaybetti. Spot altının onsu 1.824 dolara kadar geriledi.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Fed Richmond Başkanı Thomas Barkin Salı günü yaptığı açıklamada Fed’in finansal piyasalara veya ekonomiye zarar vermeden faizleri artırabildiği kadar hızlı artırması gerektiğini söyledi.
Bu hafta yarı yıllık para politikası için Kongre’de bulunacak olan Powell, Çarşamba günü Senato Bankacılık Komitesi’ne, Perşembe günü ise Finansal Hizmetler Yasama Komitesi’ne seslenecek.
KONU ENFLASYON VE RESESYON RİSKİ OLACAK
Konuşmalarda enflasyon, Fed’in fiyat baskılarını kontrol altına alma çabası ve bu çabalardan kaynaklanan resesyon risklerinin ön planda olması bekleniyor.
ABD hisse senetleri Salı günü yükseliş yaşarken, Morgan Stanley ve Goldman Sachs stratejistleri karanlık görünen ekonomik görünüm nedeniyle hisse senetlerinin daha fazla kayıpla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.
“Altın, Powell’ın enflasyonu kontrol altına almak için daha hızlı bir parasal sıkılaşmaya ihtiyacı olduığuna dair görüşlerini tekrarlayacağı beklentisiyle düzeltme yaşadı” diyen Kotak Securities Kıdemli Analisti Madhavi Mehta, “Altın 1800 dolar üstünde bir aralıkta sıkışmış durumda ve bu trend doların dalgalı seyri ve piyasanın Fed’in para politikasına dair görüşlerini beklemesiyle devem edecek gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.
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