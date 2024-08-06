Altın fiyatları güne düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 6 Ağustos 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 06.08.2024 - 10:49

Güncelleme: 06.08.2024 - 10:49

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel 2 bin 537 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 1,08 azalışla 2 bin 581 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,50 azalışla 2 bin 574 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 310 liradan ve Cumhuriyet altını 17 bin 172 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 1,32 altında 2 bin 410 dolardan tamamlamasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,30 azalışla 2 bin 402 dolar seviyesinde bulunuyor.

ACİL FAİZ İNDİRİMİ GÜNDEMDE

ABD'nin resesyon endişelerinin güçlenmesi, dün küresel hisse senedi piyasaları başta olmak üzere riskli varlıklarda sert düşüşlere yol açarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplanarak faiz indirimi yapma ihtimali gündeme geldi.

Fed'in yakın zamanda acil faiz indirim kararı almasının, ekonominin gidişatına ilişkin endişeleri artırabileceği ve bu nedenle piyasalarda panik yaratabileceği endişelerinin etkileri de dün yoğun bir şekilde hissedildi.

ALTIN FİYATLARINDA DA ETKİLİ OLDU

Analistler, acil faiz indirimi kararının, Fed'in piyasalar üzerindeki kontrolünü kaybettiği şeklinde değerlendirilebileceğini belirterek, bankanın kısa vadede atacağı adımları yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerin etkisiyle altının ons fiyatında da gerilemelerin görüldüğünü ifade eden analistler, jeopolitik risklerin ve Fed'in faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılmasının ise altının ons fiyatını destekleyebileceğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de dış ticaret dengesi, Euro Bölgesinde perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 435 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 350 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.