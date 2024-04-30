Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Nisan 2024 altın fiyatları...

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 447 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları...

AA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 10:06
Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Nisan 2024 altın fiyatları...
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Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı güne düşüşle başladı.

Altının gram fiyatı, saat 10.00 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 447 lira seviyesinde bulunuyor. 

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 440 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda 2 bin 321 dolardan işlem görüyor.

FED'İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik beklentilerin altının ons fiyatını baskıladığını ifade ederek, bankanın bu yıl bir faiz indirimine gidebileceğine ilişkin fiyatlamaların öne çıktığını dile getirdi.

Yarın açıklanacak Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon ile ABD'de konut fiyat endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 400 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.


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