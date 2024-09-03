Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın ve ons altın bugün ne kadar oldu? 3 Eylül 2024 altın fiyatları...
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin artmasıyla altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda rekor seviyelere çıktı. Zirveyi test eden altında yön değişti.
Fed'in son toplantısında politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutması, fiyat artışları açısından temkinli bir yaklaşım olsa da açıklanan istihdam verileri bunun iş gücü piyasası açısından riskli olabileceğini ortaya koydu.
Gram altın 3 Eylül Salı günü açılışı 2 bin 720 liradan yaptı. Çeyrek altın da 4 bin 373 liradan, 4 bin 351 liraya düştü.
Güne 2500 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2495 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2489 dolar, en yüksek ise 2500 dolar seviyeleri test edildi.
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