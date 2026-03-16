Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 16 Mart 2026 Pazartesi...

Batı Asya’da derinleşen savaşın küresel enerji arzını tehdit etmesi ve Hürmüz Boğazı’ndaki trafiğin durma noktasına gelmesi, altın fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açıyor. Yatırımcılar, zayıflayan dolar ve artan enflasyon baskısı karşısında güvenli liman arayışını sürdürürken, piyasalardaki belirsizlik korunuyor.

Küresel piyasalardaki bu gerilimin iç piyasadaki yansımaları ve güncel satış rakamları aşağıda yer almaktadır. İşte piyasalardan alınan en son veriler:

ALTIN TÜRÜ ALTIN FİYATI Gram altın 7.127 TL Çeyrek altın 11.833 TL Cumhuriyet altını 47.131 TL Ons altın 5.021 dolar Yarım altın 23.660 TL Tam altın 47.223 TL Gremse altın 118.421 TL

Külçe altın ons başına 5.000 dolar civarında işlem gördü. Fiyatlar gün içinde önce yüzde 1’e kadar geriledi, ardından kayıplarının bir bölümünü telafi etti.

SAVAŞ VE ENFLASYON ENDİŞELERİ PİYASAYI ETKİLİYOR

ABD ile İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın enerji fiyatlarını yükseltmesi ve enflasyon baskısını artırabileceği yönündeki endişeler, altın piyasasında etkili oldu. Bu gelişmelerin ardından altın, art arda iki haftalık düşüşün ardından dengelenme eğilimi gösterdi.

Ham petrol fiyatları pazartesi günü erken saatlerdeki kazançlarını geri verirken, dolar endeksi de geriledi. ABD dolarıyla fiyatlanan emtialar için bu durum destekleyici bir unsur olarak öne çıktı.

SAVAŞIN SÜRESİNE DAİR BELİRSİZLİK

Savaşın ne kadar süreceğine dair belirsizlik, küresel ekonomi üzerindeki etkilerin değerlendirilmesini zorlaştırıyor.

Hafta sonu ABD, İran’ın ana petrol ihracat merkezini hedef aldı. Tahran ise Basra Körfezi çevresindeki bazı ülkelerde enerji altyapısına yönelik saldırılarını sürdürdü.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA TRAFİK NEREDEYSE DURDU

Dünya genelindeki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatının yaklaşık beşte birinin geçtiği stratejik deniz yolu olan Hürmüz Boğazı’nda trafik neredeyse durma noktasına geldi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ZAYIFLIYOR

Savaşın uzaması, faiz indirimi beklentilerini de zayıflatıyor. Cuma günü açıklanan ABD tüketici harcamaları verileri, ekonomik büyümenin beklentilerden zayıf kalması nedeniyle harcamaların ocak ayında sınırlı artış gösterdiğini ortaya koydu.

ABD’de tüketici güveni de çatışmanın benzin fiyatları üzerindeki etkisine yönelik artan endişeler nedeniyle son üç ayın en düşük seviyesine geriledi.

Yatırımcılar artık bu haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında faiz indirimi ihtimalini neredeyse sıfır olarak değerlendiriyor.

Daha yüksek borçlanma maliyetleri ise genellikle faiz getirisi olmayan değerli metalleri baskı altında bırakıyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Spot altın Singapur saatiyle 08.55 itibarıyla yüzde 0,1 artışla ons başına 5.022,02 dolara yükseldi.

Gümüş yüzde 0,8 artarak 81,23 dolara çıktı. Platin ve paladyum da değer kazandı.