Altın fiyatları haziran ayına nasıl başladı? Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 1 Haziran 2026 Pazartesi...

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde gerilerken, güçlü ABD Doları ve yükselen petrol fiyatları piyasalar üzerindeki baskıyı artırdı. Yatırımcılar, ABD ile İran arasındaki görüşmelerden gelecek gelişmeleri ve jeopolitik riskleri yakından takip ediyor.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.661 TL Çeyrek altın 11.072 TL Cumhuriyet altını 44.138 TL Ons altın 4.515 dolar Yarım altın 22.126 TL Tam altın 43.757 TL Gremse altın 109.728 TL

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 518,09 dolara geriledi. Önceki seansta iki haftanın en yüksek seviyesini gören altın, yeni haftaya değer kaybıyla başladı. Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 1 kayıpla 4 bin 548,90 dolardan işlem gördü.

GÜÇLÜ ABD DOLARI ALTIN FİYATLARINI BASKILADI

ABD Doları’nın değer kazanması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından dolar bazlı altını daha pahalı hale getirdi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, petrol fiyatlarındaki yükselişin ve ABD ile İran arasındaki görüşmelerde henüz net bir sonuç alınamamasının altın piyasasında baskı yarattığını söyledi.

Waterer, "Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD-İran anlaşmasına ilişkin belirsizlik, haftanın başında altının yön bulmasını zorlaştırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

BATI ASYA’DA GERİLİM SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada İran ile ateşkesin uzatılmasını içeren anlaşmaya ilişkin kısa süre içinde karar vereceğini açıkladı. Ancak taraflar arasında çatışmanın merkezindeki kritik başlıklarda görüş ayrılıklarının sürdüğü belirtiliyor.

Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun, İran destekli Hizbullah’a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında birliklere Lübnan’ın daha derin bölgelerine ilerleme talimatı verdiği aktarıldı.

Jeopolitik risklerin devam ettiği ortamda petrol fiyatları pazartesi günü erken işlemlerde yüzde 2’nin üzerinde yükseldi. Bu gelişme, enflasyon baskılarının yeniden güçlenebileceği ve faiz artışı beklentilerinin artabileceği yönündeki endişeleri destekledi.

FED’DEN ENFLASYON MESAJI

Altın, geleneksel olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de yüksek faiz ortamında getiri sağlamayan bir yatırım aracı olması nedeniyle yatırımcı ilgisi zayıflayabiliyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, Batı Asya’daki savaşın ekonomik etkilerinin değerlendirilmeye devam ettiğini belirterek, bu gelişmelerin kalıcı enflasyon baskıları yaratabileceğini ve daha sıkı para politikasını gerekli kılabileceğini söyledi.

ALTINDA 5 BİN 500 DOLAR BEKLENTİSİ

Analist Tim Waterer, uygun koşulların oluşması halinde altının yükseliş potansiyelini koruduğunu ifade etti.

Waterer, petrol fiyatlarının gerilemesi ve ABD Doları’nın değer kaybetmesi durumunda, güçlü merkez bankası alımlarının desteğiyle ons altının 2026 yılı sonuna kadar 5 bin 500 dolar seviyesine ulaşabileceğini belirtti.

DİĞER DEĞERLİ METALLER YÜKSELDİ

Değerli metaller piyasasında ise yükseliş eğilimi dikkat çekti.

Spot gümüş yüzde 0,4 artışla 75,58 dolara, platin yüzde 1,1 yükselişle 1.937,30 dolara ve paladyum yüzde 1,2 değer kazanarak 1.370,50 dolara çıktı.