Altın fiyatları ne kadar olacak? Dev bankadan 3 aylık güvenli liman raporu!

Altın piyasasında art arda gelen rekorların ardından yatırımcıların odağı yeniden beklentilere çevrildi. ABD merkezli banka Citi, kısa vadeli projeksiyonlarını güncelleyerek altın ve gümüş için fiyat hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Banka, küresel belirsizlikler ve jeopolitik risklerin güvenli liman talebini güçlü tutmaya devam edeceğini değerlendirdi.

3 AYLIK SENARYO PAYLAŞILDI

Citi’nin 0–3 aylık ana senaryosunda altın ve gümüşe ilişkin beklentiler dikkat çekti. Banka, jeopolitik risklerin yatırımcıları güvenli varlıklara yönlendirdiğini vurgulayarak kısa vadede fiyatların desteklenmeye devam edeceği görüşünü paylaştı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları ons bazında tarihi seviyelerin görülmesinin ardından kâr satışlarının etkisiyle geri çekildi. Spot piyasada yaşanan düşüşe rağmen, fiyatların yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi dikkat çekerken, vadeli işlemlerde de sınırlı gerileme izlendi.

JEOPOLİTİK RİSKLER YAKINDAN İZLENİYOR

Piyasalarda temkinli görünüm sürerken, Batı Asya’daki gelişmeler yatırımcıların odağında yer alıyor. İran’da artan tansiyon ve iç gelişmeler güvenli liman talebini destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor. ABD’nin Venezuela’ya yönelik son adımları da küresel risk algısını artıran başlıklar arasında bulunuyor.