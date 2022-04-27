Altın fiyatları ne kadar oldu ? (27.04.2022)
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 905,6 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte, güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 27 Nisan alış - satış tablosu…
Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 906,4 liradan tamamladı.
Analistler, merkez bankalarının para politikalarını beklenenden daha hızlı sıkılaştıracağına ilişkin endişeler ve Çin ile Avrupa'da büyümeye dair artan kaygılarla emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.
Küresel çapta enflasyonist baskılar sürerken yüksek faiz ortamına geçişin büyüme odaklı kaygıları da gündeme getirdiğini belirten analistler, ABD'de resesyon ihtimalinin daha yüksek sesle tartışılmaya başlandığını söyledi.
Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de toptan stoklar ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.940 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
İşte, güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 27 Nisan alış - satış tablosu...
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.899,54
SATIŞ:1.899,98
22 AYAR BİLEZİK (GR)
ALIŞ:824,39
SATIŞ:850,45
YARIM ALTIN
ALIŞ:2.887,59
SATIŞ: 2.960,62
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.793
SATIŞ:5.903
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.448,32
SATIŞ: 1.480,31
ATA ALTIN
ALIŞ:6.017,84
SATIŞ: 6.167,82
GRAM ALTIN
ALIŞ: 907,65
SATIŞ:911,06
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