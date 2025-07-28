Altın fiyatları toparlanıyor: Kritik seviye test edildi

Altın fiyatları bu sabah, ABD ve Avrupa Birliği arasında imzalanan yeni ticaret çerçevesinin getirdiği olumlu beklentilerle yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi altın üzerindeki baskıyı artırdı ancak gelen tepki alımlarıyla fiyatlarda sınırlı toparlanma görüldü.

ABD-ÇİN TİCARET GÖRÜŞMELERİ VE VERGİ MORATORYUMU ETKİSİ

ABD ve Çin arasında Stockholm’de başlayacak yeni ticaret görüşmeleri ve gümrük vergisi moratoryumunun 90 gün daha uzatılmayacağına dair iddialar da altındaki erken saatlerdeki düşüşte etkili oldu.

ONS ALTINDA KRİTİK DESTEK TAKİBİ

Ons altın 3324 dolara kadar gerileyerek 17 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyeyi test etti. Saat 11.37 itibarıyla yüzde 0,05 kayıpla 3335 dolar seviyesinde işlem gördü.

Analistler, ons altında 3323 dolarlık kritik desteğin kırılması durumunda fiyatların 3290-3308 dolar aralığına gerileyebileceğine işaret ediyor. Direnç seviyesi ise 3344 dolar olarak takip ediliyor; bu seviyenin aşılması halinde ons altın 3357 dolara doğru hareket edebilir.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR

Gram altın da düşüş eğiliminde hareket ediyor. Haftaya yatay başlayan gram altın, şu sıralarda önceki kapanış seviyesine yakın seyrederek 4 bin 348 lira civarında bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 157 lira, cumhuriyet altını ise 29 bin 255 liradan satılıyor.

Cuma günü ise ons altındaki düşüşe paralel olarak gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 1,3 değer kaybederek 4 bin 352 liradan işlem görmüştü.