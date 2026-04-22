Altın fiyatları yeniden yükselişte: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Nisan 2026 Çarşamba...

Altın fiyatları, Batı Asya’daki ateşkes gelişmeleri ve küresel piyasalardaki dalgalanmalarla yeniden yükselişe geçti. ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları piyasaların yönü üzerinde etkili oldu. Yatırımcılar, jeopolitik riskler ve faiz beklentilerini yakından izliyor.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.871 TL Çeyrek altın 11.352 TL Cumhuriyet altını 45.186 TL Ons altın 4.759 dolar Yarım altın 22.697 TL Tam altın 44.956 TL Gremse altın 112.736 TL

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Spot altın yüzde 0,9 artışla ons başına 4.755,11 dolara yükseldi. Bu yükseliş, fiyatların salı günü 13 Nisan’dan bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından geldi. ABD’de Haziran vadeli altın kontratları ise yüzde 1,1 değer kazanarak 4.772,90 dolara çıktı.

ATEŞKES KARARI PİYASALARI ETKİLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesin süresinin dolmasına saatler kala İran ile yürütülecek barış görüşmelerine alan açmak için ateşkesi süresiz olarak uzatacağını açıkladı. Ancak bu kararın tek taraflı olduğu, İran veya ABD’nin müttefiki İsrail’in bu uzatmayı kabul edip etmediğinin net olmadığı ifade edildi. Ateşkesin iki hafta önce başladığı belirtildi.

UZMANLARDAN ALTIN YORUMU

Marex analisti Edward Meir, “Bu ateşkes uzatmasıyla piyasalar gerilimin azaldığını düşünüyor. Eğer ateşkes sona erer ve çatışmalar yeniden başlarsa dolar güçlenir, petrol ve faizler yükselir; bu da altın fiyatlarını baskılar” dedi.

Ateşkesin uzatılması sonrası küresel piyasalarda hisse senetleri yükselirken dolar geriledi ve petrol fiyatları düşüşe geçti.

ENFLASYON VE FAİZ DENGESİ ALTINI ETKİLİYOR

Yüksek ham petrol fiyatları, taşıma ve üretim maliyetlerini artırarak enflasyonu yukarı yönlü etkileyebiliyor. Altın, enflasyona karşı bir koruma aracı olarak görülse de yüksek faiz oranları getirili varlıkları daha cazip hale getirerek altına olan talebi sınırlıyor.

REKOR BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Standard Chartered tarafından yayımlanan notta, “Fiyat hareketleri Batı Asya ateşkes haberlerine ve likidite ihtiyacına bağlı kalmaya devam ediyor. Son yükseliş kırılgan ve kısa vadeli bir düzeltme riski taşıyor, ancak değerli metallerde toparlanma ve özellikle altının yeniden rekor seviyeleri test etmesini beklemeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

FED VE FAİZ MESAJI

Kevin Warsh, salı günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump’a faiz indirimleri konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadığını belirtti. Warsh, Senato onay süreci kapsamında merkez bankasını yönetirken Beyaz Saray’dan bağımsız hareket edeceğini ve kapsamlı reformlar gerçekleştireceğini vurguladı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Altın fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak diğer değerli metallerde de artış görüldü. Spot gümüş yüzde 1,5 yükselerek ons başına 77,84 dolara çıktı. Platin yüzde 1,5 artışla 2.067,25 dolara, paladyum ise yüzde 1,8 yükselişle 1.560,31 dolara ulaştı.