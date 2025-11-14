Altın fiyatları yeniden yükselişte: Rakamlar o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Kasım 2025 Cuma altın fiyatları…

Külçe altın, ons fiyatının 4 bin 200 doların üzerine çıkmasıyla haftalık bazda yaklaşık yüzde 5 artıda ilerleyerek önceki seanstaki kayıplarını telafi etti. Gümüş ise son beş günde yüzde 10’u aşan yükselişiyle geçen ay kırdığı rekora yeniden yaklaşmış durumda.

TEKNİK HAREKETLER Y ÜKSEL İŞİ DESTEKLEDİ Bu hafta altın fiyatlarında görülen yükselişin, ucuz opsiyon satan aracı kurumların pozisyonlarını korumak için altın vadeli kontratlarında alım yapmak zorunda kalmasıyla oluşan teknik bir yapının etkisiyle güçlendiği değerlendiriliyor.

FED’İN LİKİDİTE BEKLENTİLERİ ALTINA DESTEK VERDİ Külçe altın, Fed’in finansal sisteme daha fazla likidite sağlayabileceği yönündeki beklentilerden de destek alıyor. New York Fed’de Sistem Açık Piyasa İşlemleri hesabını yöneten Roberto Perli, ABD merkez bankasının istenen likidite seviyelerini korumak amacıyla varlık alımlarına başlamak için “fazla beklemek zorunda kalmayacağını” ifade etti.

FED’İN BİLAN ÇO DURU ŞU PİYASA TARAFINDAN İZLENİYOR Fed yetkilileri geçen ay, kısa vadeli fonlama piyasalarındaki oynaklık nedeniyle 1 Aralık itibarıyla bilanço küçültmeyi durdurarak likiditeyi azaltma sürecine ara vereceklerini duyurmuştu.

FAİZ İNDİRİMİ İ Ç İN BEKLENTİLER ZAYIFLADI Piyasa, Washington’ın uzun kapanmanın ardından yeniden açılmasıyla gündeme gelecek yoğun veri akışının yeni bir faiz indirimi için yeterli zayıflığı gösterip göstermeyeceği konusunda ayrıştı. Hafta ilerledikçe beklentiler geri çekilirken, Fed yetkilileri borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi konusunda temkinli bir duruş sergiledi. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, gelecek ayki faiz kararında kararsız olduğunu belirtirken Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, faizlerin sabit tutulması gerektiğini savundu.

G Ü NCEL ALTIN F İ YATLARI Gram alt ın: 5 bin 723 TL

Çeyrek alt ın: 9 bin 756 TL

Cumhuriyet altını: 38 bin 875 TL

Ons altın: 4 bin 200 dolar