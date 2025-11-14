Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altın fiyatları yeniden yükselişte: Rakamlar o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Kasım 2025 Cuma altın fiyatları…
14.11.2025 09:47:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
14 Kasım 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 14 Kasım 2025 Cuma altın fiyatları...

Külçe altın, ons fiyatının 4 bin 200 doların üzerine çıkmasıyla haftalık bazda yaklaşık yüzde 5 artıda ilerleyerek önceki seanstaki kayıplarını telafi etti. Gümüş ise son beş günde yüzde 10’u aşan yükselişiyle geçen ay kırdığı rekora yeniden yaklaşmış durumda.

TEKNİK HAREKETLER YÜKSELİŞİ DESTEKLEDİ

Bu hafta altın fiyatlarında görülen yükselişin, ucuz opsiyon satan aracı kurumların pozisyonlarını korumak için altın vadeli kontratlarında alım yapmak zorunda kalmasıyla oluşan teknik bir yapının etkisiyle güçlendiği değerlendiriliyor.

FED’İN LİKİDİTE BEKLENTİLERİ ALTINA DESTEK VERDİ

Külçe altın, Fed’in finansal sisteme daha fazla likidite sağlayabileceği yönündeki beklentilerden de destek alıyor. New York Fed’de Sistem Açık Piyasa İşlemleri hesabını yöneten Roberto Perli, ABD merkez bankasının istenen likidite seviyelerini korumak amacıyla varlık alımlarına başlamak için “fazla beklemek zorunda kalmayacağını” ifade etti.

FED’İN BİLANÇO DURUŞU PİYASA TARAFINDAN İZLENİYOR

Fed yetkilileri geçen ay, kısa vadeli fonlama piyasalarındaki oynaklık nedeniyle 1 Aralık itibarıyla bilanço küçültmeyi durdurarak likiditeyi azaltma sürecine ara vereceklerini duyurmuştu.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN BEKLENTİLER ZAYIFLADI

Piyasa, Washington’ın uzun kapanmanın ardından yeniden açılmasıyla gündeme gelecek yoğun veri akışının yeni bir faiz indirimi için yeterli zayıflığı gösterip göstermeyeceği konusunda ayrıştı. Hafta ilerledikçe beklentiler geri çekilirken, Fed yetkilileri borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi konusunda temkinli bir duruş sergiledi. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, gelecek ayki faiz kararında kararsız olduğunu belirtirken Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, faizlerin sabit tutulması gerektiğini savundu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 5 bin 723 TL
  • Çeyrek altın: 9 bin 756 TL
  • Cumhuriyet altını: 38 bin 875 TL
  • Ons altın: 4 bin 200 dolar
  • Yarım altın: 19 bin 500 TL
  • Tam altın: 38 bin 740 TL
  • Gremse altın: 97 bin 149 TL
İlgili Konular: #altın #çeyrek altın #gram altın #ons altın #Cumhuriyet altını