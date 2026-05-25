Altın fiyatlarında ABD ve İran iyimserliği: İşte gram ve ons altında son durum

Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda altın fiyatları yukarı yönlü bir ivme yakaladı. Cuma günü ons fiyatındaki azalışa paralel olarak değer kaybeden ve günü yüzde 0,4 düşüşle 6 bin 626 liradan kapatan gram altın, yeni güne değer kazancıyla başladı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Yatırımcıların yakından takip ettiği güncel piyasa verilerine göre altın fiyatlarındaki son durum şu şekilde şekillendi:

Gram Altın: Önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde, 6 bin 697 TL

Çeyrek Altın: 11 bin 07 TL

Cumhuriyet Altını: 43 bin 881 TL

Ons Altın: Önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 4 bin 556 dolar

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Küresel piyasalarda altın fiyatlarının yönünü belirleyen temel unsur, ABD ve İran arasındaki diplomatik trafik oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile yürütülen müzakerelerin düzenli ve yapıcı bir çizgide ilerlediğini belirterek anlaşma için aceleci davranmayacaklarına yönelik mesajları, piyasalardaki uzlaşı beklentisini artırdı.

Beyaz Saray yetkililerinin olası bir anlaşma için olumlu bir aşamada olunduğunu ancak sürecin tamamlanmasının birkaç gün sürebileceğini ifade etmesi piyasalara yansıdı. Öte yandan New York Times gazetesinin, Washington ve Tahran yönetimlerinin Hürmüz Boğazının yeniden açılması konusunda uzlaşmaya vardıklarına yönelik iddiaları da küresel ölçekteki iyimserliği destekledi.

Dolar Endeksi ve Petrol Fiyatlarında Düşüş

İki ülke arasında Hürmüz Boğazının tam kapasiteyle işlerlik kazanması ve petrol arzının kesintisiz şekilde devam etmesine yönelik beklentilerin güçlenmesi, emtia piyasalarında yankı buldu. Bu gelişmelerin ardından petrol fiyatlarında sert düşüşler yaşandı. ABD ve İran arasında barış sağlanabileceği umudu, dolar endeksinde ve tahvil faizlerinde geri çekilmeye neden olarak altının ons fiyatını destekleyen en önemli etkenlerden biri haline geldi.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi verisinin piyasaların odağında olacağını, yurt dışında ise nispeten sakin bir veri gündemi bulunduğunu belirtiyor.