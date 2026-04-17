Altın fiyatlarında 'barış' molası: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 17 Nisan 2026 Cuma...

Altın fiyatları, önceki seansta görülen bir aylık zirvenin ardından Perşembe günü yatay bir görünüm sergiledi. Piyasalarda sınırlı hareket dikkat çekerken, yatırımcılar küresel gelişmeleri yakından izliyor.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.914 TL Çeyrek altın 11.416 TL Cumhuriyet altını 45.524 TL Ons altın 4.793 dolar Yarım altın 22.901 TL Tam altın 45.080 TL Gremse altın 113.046 TL

KÜRESEL PİYASALARDA SINIRLI HAREKET

Spot altın ons başına 4 bin 793 dolar seviyesinde sınırlı değişim gösterdi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,3 düşüşle 4.808,30 dolardan günü tamamladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatları yeni güne yatay pozitif bir seyirle başladı. Gram altın, 6 bin 914 TL seviyesinde işlem görüyor.

MARTTAKİ DÜŞÜŞÜN ARKASINDA NE VAR?

Altın fiyatları, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik savaş başlatmasının ardından mart ayında sert geriledi. Artan enflasyon ve likidite endişeleri yatırımcıların daha temkinli hareket etmesine neden olurken, yüksek faiz oranları faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azalttı.

BARIŞ BEKLENTİLERİ ALTINI DESTEKLİYOR

ABD ile İran arasında kalıcı bir anlaşma sağlanabileceği beklentisi, enerji fiyatlarında düşüş ve faiz baskısında azalma öngörüsüyle altın fiyatlarını yeniden yukarı yönlü destekledi. Tarafların, hafta sonu tıkanan görüşmelerin ardından yeniden müzakere masasına dönmesi bekleniyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

High Ridge Futures metal ticareti direktörü David Meger, “ABD-İran geriliminde bir yumuşama ya da savaşın sona ermesi, ilerleyen süreçte faiz indirimlerini daha olası hale getirir. Bu da değerli metalleri destekler” ifadelerini kullandı.

Piyasalarda, Federal Reserve’in bu yıl faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 32 olarak fiyatlanıyor.

İŞGÜCÜ PİYASASI TEMKİNLİ

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta geriledi. Bu durum işgücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterirken, işverenlerin İran savaşı kaynaklı belirsizlik nedeniyle temkinli davrandığı değerlendiriliyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Spot gümüş yüzde 1 düşüşle 78,29 dolara geriledi. Silver Institute ve Metals Focus verilerine göre, gümüş piyasası üst üste altıncı yılında da yapısal arz açığı vermeye hazırlanıyor. 2021’den bu yana stoklardan 762 milyon ons çekilmesi, zayıf talep beklentilerine rağmen likidite sıkışması riskini artırıyor.

Platin yüzde 0,6 düşüşle 2.096,20 dolara, paladyum ise yüzde 0,7 kayıpla 1.561,50 dolara geriledi.