Altın fiyatlarında dolar belirleyici oldu: Gram alın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (7 Temmuz 2022)

07 Temmuz 2022 Perşembe, 11:15

Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 963,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının 0,7 üzerinde 969,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.591 lira, Cumhuriyet altını da 6.498 liradan satılıyor.

Ons altının fiyatı, dün 1.732,4 dolarla Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 1.744,3 dolardan işlem görüyor.

EMTİA PİYASALARINDA DALGALANMA

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklarda bankanın enflasyonu düşürme kararlılığı göstereceği yönündeki görüşün ağırlıklı olması ile emtia piyasalarında dalgalanmanın arttığını söyledi.

Bugün, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) son toplantısına dair detayların yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında da ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.