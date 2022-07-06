Altın fiyatı ons altındaki düşüşe paralel olarak düştü: Çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet aldın ne kadar oldu? (6 Temmuz 2022)
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 977.6 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 azalışla 964,7 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışının 1.4 üzerinde 977.6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.603 lira, Cumhuriyet altını da 6.550 liradan satılıyor.
Ons altının fiyatı, dün 1.763.95 dolarla Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün 1.768 dolardan işlem görüyor.
"DOLAR GÜVENLİ LİMAN OLARAK GÖRÜLÜYOR"
Analistler, resesyon beklentilerinin artık daha güçlü bir şekilde dile getirilmesinin güvenli liman olarak görülen dolara yönelimi artırdığını belirterek, bu durumun emtia fiyatlarında satış baskılarının sürmesine neden olduğunu söyledi.
Bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 14-15 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakların yayımlanacağını anımsatan analistler, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri arasında kalan banka yetkililerinin temmuzda atacağı adıma dair ipucu aranacağını, detayların 75 baz puanlık faiz artışı beklentisini güçlendirebileceğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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