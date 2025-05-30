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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Uzmanlardan 'aşağı yön' uyarısı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları…
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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Uzmanlardan 'aşağı yön' uyarısı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları…

30.05.2025 09:38:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Uzmanlardan 'aşağı yön' uyarısı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları…

30 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 30 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları...

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Uzmanlardan 'aşağı yön' uyarısı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları…
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 30 Mayıs 2025 Cuma...
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Uzmanlardan 'aşağı yön' uyarısı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları…
Ons altın fiyatları, ABD dolarındaki toparlanmanın etkisiyle düşüş yaşadı. Piyasaların odağında bugün ABD’de açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verileri yer alıyor.

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Uzmanlardan 'aşağı yön' uyarısı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları…

ABD’DE PCE VERİLERİ BEKLENİYOR

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı nisan ayı PCE fiyat endeksinin, TSİ 15.30’da açıklanması bekleniyor. Aylık bazda yüzde 0,1 artış göstermesi öngörülen endeksin yıllık bazda ise yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Uzmanlardan 'aşağı yön' uyarısı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları…

ARTIŞ BEKLENTİSİ YÜZDE 2,6

Çekirdek PCE verisinin ise aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,6 oranında açıklanması bekleniyor.
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Uzmanlardan 'aşağı yön' uyarısı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları…

ALTIN FİYATI SABAH SAATLERİNDE DÜŞÜŞTEYDİ

Ons altın sabah saatlerinde önceki güne göre yüzde 0,74 düşüşle 3 bin 293 dolar seviyesinde işlem gördü.
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Uzmanlardan 'aşağı yön' uyarısı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları…

PİYASA UZMANINDAN DEĞERLENDİRME

GoldSilver Central analistlerinden Brian Lan, “Altın fiyatları şu anda aşağı yukarı konsolide oluyor. Gördüğümüz şey, bunların normal piyasa olayları olduğu, sadece şu anda aralığın esas olarak ABD dolarına olan güven nedeniyle biraz daha geniş olduğu” değerlendirmesinde bulundu.
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Uzmanlardan 'aşağı yön' uyarısı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları…

TEKNİK ANALİZDE DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Teknik analizde bugünkü destek seviyeleri 3 bin 272 dolar ve bunun altında 3 bin 243 dolar olarak öne çıkarken, yukarı yönlü direnç noktaları ise 3 bin 330 ve 3 bin 365 dolar seviyelerinde izleniyor.
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Uzmanlardan 'aşağı yön' uyarısı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları…

30 MAYIS ALTIN SATIŞ FİYATLARI

  • Gram altın: 4 bin 156 TL
  • Çeyrek altın: 6 bin 826 TL
  • Cumhuriyet altını: 27 bin 184 TL
  • Ons altın: 3 bin 293 dolar
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Uzmanlardan 'aşağı yön' uyarısı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları…
  • Yarım altın: 13 bin 654 TL
  • Tam altın: 27 bin 126 TL
  • Gremse altın: 68 bin 23 TL
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