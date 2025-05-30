Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Uzmanlardan 'aşağı yön' uyarısı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 30 Mayıs 2025 Cuma...

Ons altın fiyatları, ABD dolarındaki toparlanmanın etkisiyle düşüş yaşadı. Piyasaların odağında bugün ABD’de açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verileri yer alıyor.



ABD’DE PCE VERİLERİ BEKLENİYOR ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı nisan ayı PCE fiyat endeksinin, TSİ 15.30’da açıklanması bekleniyor. Aylık bazda yüzde 0,1 artış göstermesi öngörülen endeksin yıllık bazda ise yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

ARTIŞ BEKLENTİSİ YÜZDE 2,6 Çekirdek PCE verisinin ise aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,6 oranında açıklanması bekleniyor.

ALTIN FİYATI SABAH SAATLERİNDE DÜŞÜŞTEYDİ Ons altın sabah saatlerinde önceki güne göre yüzde 0,74 düşüşle 3 bin 293 dolar seviyesinde işlem gördü.

PİYASA UZMANINDAN DEĞERLENDİRME GoldSilver Central analistlerinden Brian Lan, “Altın fiyatları şu anda aşağı yukarı konsolide oluyor. Gördüğümüz şey, bunların normal piyasa olayları olduğu, sadece şu anda aralığın esas olarak ABD dolarına olan güven nedeniyle biraz daha geniş olduğu” değerlendirmesinde bulundu.

TEKNİK ANALİZDE DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ Teknik analizde bugünkü destek seviyeleri 3 bin 272 dolar ve bunun altında 3 bin 243 dolar olarak öne çıkarken, yukarı yönlü direnç noktaları ise 3 bin 330 ve 3 bin 365 dolar seviyelerinde izleniyor.

30 MAYIS ALTIN SATIŞ FİYATLARI Gram altın: 4 bin 156 TL

4 bin 156 TL Çeyrek altın: 6 bin 826 TL

6 bin 826 TL Cumhuriyet altını: 27 bin 184 TL

27 bin 184 TL Ons altın: 3 bin 293 dolar