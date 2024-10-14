Altın fiyatlarında düşüş ve yıl sonu beklentileri: 3.750 TL seviyesine ulaşılabilir mi?

Yayınlanma: 14.10.2024 - 10:57

Güncelleme: 14.10.2024 - 10:57

Ekim ayının ortasına yaklaşırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, geçtiğimiz haftayı ve önümüzdeki haftayı değerlendirdi. Yıldırımtürk, Amerika’da açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle altın fiyatlarının haftaya düşüşle başladığını ifade etti. “Özellikle salı günü fiyatlarda belirgin bir düşüş yaşandı. 2.650 dolardan 2.607 dolara geriledi. Ancak daha sonra toparlanarak 2.615 dolara kadar yükseldi. Perşembe günü açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Amerika’dan gelen enflasyon verileri, piyasalara iyimser bir hava katınca faiz indiriminin önünü açmış oldu” dedi.

JEOPOLİTİK GERGİNLİKLERİN ETKİSİ

Altın almayı planlayanların ekonomik verilere ek olarak jeopolitik gerginlikleri de dikkate alması gerektiğine vurgu yapan Yıldırımtürk, “Geçtiğimiz hafta, jeopolitik gerginliklerin altın fiyatlarına yansıdığını gördük. Özellikle hafta sonu riski dolayısıyla fiyatlar 2.650 dolar/ons seviyelerine kadar tırmandı. İsrail’in Beyrut’a gerçekleştirdiği hava saldırısı altın fiyatlarını etkileyen faktörlerden biri oldu” şeklinde konuştu.

ÇİN’DEN OLUMSUZ HABERLER

Yıldırımtürk, altındaki düşüşte Çin’den gelen olumsuz haberlerin de rol oynadığını belirtti. Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmak için hazırladığı teşvik paketinin etkili olmadığını belirten Yıldırımtürk, “Teşvik paketinin beklenilen gibi piyasaları hareketlendirmediği görülünce, emtia fiyatlarında genel bir gerileme yaşandı ve bu durum altın fiyatlarını da etkiledi” ifadelerini kullandı.

GELECEK HAFTANIN ÖNEMİ

Önümüzdeki hafta altın fiyatlarını etkileyecek en önemli faktörlerin jeopolitik gerginlikler ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz toplantısı olduğunu kaydeden Yıldırımtürk, “Düzeltme hareketlerinin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Aralık ayında 2.585-2.590 ile 2.650-2.660 dolar/ons aralığında gelgitler yaşayarak hızlı yükselişin hazmetme sürecini tamamlayacağız” dedi.

SON DURUM VE BEKLENTİLER

Yıldırımtürk, jeopolitik gerginliklerin özellikle İsrail’in Amerika’daki seçim tarihi olan 5 Kasım’a kadar süreceğini, sonrasında ise ateşkes sürecine geçileceğini belirtti. Bu senaryo gerçekleşirse, kasım ayında altın fiyatlarının 2.600; bu fiyat kırılırsa 2.585, belki de 2.550 dolar/ons seviyelerine gerilebileceği tahmin ediliyor. Ancak bu düşüşün kalıcı olmayacağı, yıl sonunda fiyatların 2.700-2.750 dolar/ons seviyelerine yükselebileceği öngörülüyor.

İÇ PİYASADAKİ FİYAT HAREKETLERİ

Yıldırımtürk, iç piyasada da enflasyona dayalı fiyat hareketlerinin gözlemlendiğini ifade etti. “Eylül ayı enflasyon verilerinin yüksek gelmesi, vatandaşların enflasyonun düşeceğine olan inancını azalttı. Bu nedenle altın alımları devam ediyor. Dış piyasa ile iç piyasa arasındaki farkın açılması da önemli bir etken. 20 gün önce kilogramda 1.500 dolar olan fark, hafta başında 4.500 dolara kadar yükseldi” dedi.

SON FİYAT TAHMİNLERİ

Yıldırımtürk, altın fiyatlarının ay sonuna kadar 3.250 TL seviyesine ulaşabileceğini öngördü. “Ekim ayı sonu itibarıyla dövizdeki yukarı yönlü seyir tahminleri de altın fiyatlarının 3.750 TL seviyelerine çıkmasına neden olabilir. Yıl sonu beklentimde değişiklik yok, yine 3.750 TL seviyelerini göreceğimizi düşünüyorum. Alım talebi sürüyor. Bu hafta konut ve araba alımlarında yüklü miktarda satıcılar gözlemleniyor. Dolayısıyla alış ve satış arasında bir denge söz konusu” değerlendirmesinde bulundu.