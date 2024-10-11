Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 11 Ekim kilogram altın fiyatı...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 885 bin liraya geriledi.

Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 11 Ekim kilogram altın fiyatı...
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AA
Yayınlanma: 11.10.2024 - 17:41

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 885 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 42 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 düşüşle 2 milyon 885 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 900 bin liradan tamamlamıştı.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında işlem hacmi 4 milyar 866 milyon 477 bin 341,53 lira, işlem miktarı ise 1.645,05 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 4 milyar 934 milyon 830 bin 406,19 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Zirve Değerli Madenler, Aktif Yatırım Bankası ve Türk Ekonomi Bankası olarak sıralandı.


Etiketler: #altın #kmktp #Altın borsası

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