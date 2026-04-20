Altın fiyatlarında 'Hürmüz' depremi: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 20 Nisan 2026 Pazartesi...

Altın fiyatları, Batı Asya’daki artan gerilimin enerji arzına yönelik riskleri artırması ve enflasyon beklentilerini yeniden gündeme taşımasıyla düşüşe geçti. ABD-İran hattındaki ateşkese ilişkin belirsizlikler, piyasalarda yön arayışını güçlendirdi.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.913 TL Çeyrek altın 11.373 TL Cumhuriyet altını 45.283 TL Ons altın 4.792 dolar Yarım altın 22.745 TL Tam altın 45.325 TL Gremse altın 113.660 TL

JEOPOLİTİK RİSKLER FİYATLAMAYI DEĞİŞTİRDİ

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, geçen hafta piyasaları destekleyen ABD-İran ateşkesinin zayıfladığına işaret ederek, “Savaş temalı fiyatlama yeniden devreye girdi” değerlendirmesinde bulundu. Bu gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman tercihlerinde değişime yol açtı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELİŞTE

Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapandığına yönelik haber akışı petrol fiyatlarını yukarı çekti. Enerji maliyetlerindeki artış beklentisi, küresel enflasyon baskılarını yeniden artırdı. Bu süreçte ABD tahvil faizleri ile dolar güç kazandı.

DOLAR VE FAİZLER ALTINI BASKILADI

Dolar endeksindeki yükseliş, diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için altını daha pahalı hale getirdi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 0,5 artış göstererek altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.

BÖLGEDE TİCARET AKIŞI YAVAŞLADI

Batı Asya’daki gerilim, Körfez bölgesinde gemi trafiğinin yavaşlamasına neden oldu. ABD’nin İran’a ait bir kargo gemisine el koyması ve İran’ın buna karşılık vereceğini açıklaması, ateşkesin kalıcılığına yönelik endişeleri artırdı.

Tahran yönetimi ayrıca ABD ile planlanan ikinci tur görüşmelere katılmayacağını duyurdu. Bu durum, ateşkesin sona ermesi halinde gerilimin yeniden yükselebileceği beklentisini güçlendirdi.

YÜKSEK FAİZ ORTAMI TALEBİ SINIRLADI

Cnbc-e’nin derlediği habere göre, altın her ne kadar enflasyona karşı koruma aracı olarak görülse de, yükselen faiz ortamı getirisi olmayan bu varlığa olan talebi azaltıyor. Şubat ayı sonunda başlayan saldırılardan bu yana altın yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti.

HİNDİSTAN’DA TALEP ZAYIF SEYRETTİ

Dünyanın en büyük altın tüketicilerinden biri olan Hindistan’da önemli alışveriş dönemine rağmen talep düşük kaldı. Yüksek fiyat seviyeleri, özellikle mücevher alımlarını sınırladı.

DİĞER KIYMETLİ METALLERDE SON DURUM

Gümüş yüzde 0,9 düşüşle 80,04 dolara geriledi. Platin yüzde 0,5 kayıpla 2.093,56 dolar seviyesine inerken, paladyum ise 1.558,60 dolar civarında yatay seyretti.