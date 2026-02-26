Altın fiyatlarında ibre tersine döndü: Küresel belirsizlik fiyatları yükseltti! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 26 Şubat 2026 Perşembe...

Altın fiyatları yeni güne artışla başladı. Gram altın 7 bin 328 TL seviyesinden işlem görüyor. Küresel gelişmeler fiyatların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

24 Şubat’ta ons altındaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 düşüşle 7 bin 276,7 TL’den tamamladı. Yeni işlem gününe yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,6 primle 7 bin 323 TL seviyesinde bulunuyor.

Aynı saatlerde çeyrek altın 12 bin 340 TL’den, Cumhuriyet altını ise 48 bin 950 TL’den satılıyor. Altının ons fiyatı da yüzde 0,5 artışla 5 bin 191 dolar seviyesinde işlem görüyor.

KÜRESEL BELİRSİZLİK ALTIN FİYATLARINI DESTEKLİYOR ABD’nin ticaret politikalarına yönelik belirsizliklerin sürmesi, altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Çin’de Ay Yeni Yılı tatilinin sona ermesi de piyasada talebi artıran unsurlar arasında yer aldı.

Özellikle ABD-İran hattında yaşanan jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olmaya devam ediyor. Analistler, ABD’nin maliye, ticaret ve dış politika adımlarının etkisini sürdürmesi halinde güvenli liman varlıklara talebin artabileceğini ifade etti.

VERİ GÜNDEMİ SAKİN Analistler, bugün yurtiçinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtti. Yurtdışında ise ABD’de haftalık mortgage başvuruları, Almanya’da büyüme verisi ve Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları izlenecek.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 7 bin 328 TL

7 bin 328 TL Çeyrek altın: 12 bin 64 TL

12 bin 64 TL Cumhuriyet altını: 48 bin 107 TL

48 bin 107 TL Ons altın: 5 bin 196 dolar