Altın fiyatlarında ibre tersine döndü: Küresel belirsizlik fiyatları yükseltti! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 26 Şubat 2026 Perşembe...
Altın fiyatlarında ibre tersine döndü: Küresel belirsizlik fiyatları yükseltti! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 26 Şubat 2026 Perşembe...

26.02.2026 10:01:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
26 Şubat 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 26 Şubat 2026 Perşembe güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...

Altın fiyatları yeni güne artışla başladı. Gram altın 7 bin 328 TL seviyesinden işlem görüyor. Küresel gelişmeler fiyatların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

24 Şubat’ta ons altındaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 düşüşle 7 bin 276,7 TL’den tamamladı. Yeni işlem gününe yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,6 primle 7 bin 323 TL seviyesinde bulunuyor.

Aynı saatlerde çeyrek altın 12 bin 340 TL’den, Cumhuriyet altını ise 48 bin 950 TL’den satılıyor. Altının ons fiyatı da yüzde 0,5 artışla 5 bin 191 dolar seviyesinde işlem görüyor.

KÜRESEL BELİRSİZLİK ALTIN FİYATLARINI DESTEKLİYOR

ABD’nin ticaret politikalarına yönelik belirsizliklerin sürmesi, altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Çin’de Ay Yeni Yılı tatilinin sona ermesi de piyasada talebi artıran unsurlar arasında yer aldı.

Özellikle ABD-İran hattında yaşanan jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olmaya devam ediyor. Analistler, ABD’nin maliye, ticaret ve dış politika adımlarının etkisini sürdürmesi halinde güvenli liman varlıklara talebin artabileceğini ifade etti.

VERİ GÜNDEMİ SAKİN

Analistler, bugün yurtiçinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtti. Yurtdışında ise ABD’de haftalık mortgage başvuruları, Almanya’da büyüme verisi ve Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları izlenecek.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 7 bin 328 TL
  • Çeyrek altın: 12 bin 64 TL
  • Cumhuriyet altını: 48 bin 107 TL
  • Ons altın: 5 bin 196 dolar
  • Yarım altın: 24 bin 135 TL
  • Tam altın: 47 bin 382 TL
  • Gremse altın: 118 bin 456 TL
İlgili Konular: #altın #çeyrek altın #gram altın #Cumhuriyet altını #altın fiyatları