Altın fiyatlarında İsviçre hareketliliği: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Haziran 2026 Pazartesi...

Altın fiyatları, İran’ın ABD-İran barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğine yönelik açıklamasının ardından petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle haftanın ilk işlem gününde yükselişe geçti. Değerli metal, önceki seansta bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesini görmesinin ardından kayıplarının bir kısmını geri aldı.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.242 TL Çeyrek altın 10.422 TL Ons altın 4.172 dolar Yarım altın 20.813 TL Tam altın 41.139 TL Cumhuriyet altını 41.529 TL Gremse altın 103.163 TL

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin şahin mesajları ise faizlerin daha da yükselebileceği beklentisini güçlendirerek altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

SPOT ALTIN YÜKSELDİ, VADELİ KONTRATLAR GERİLEDİ

Spot altın yüzde 0,9 artışla ons başına 4.197,41 dolara yükseldi. Cuma günü 11 Haziran’dan bu yana en düşük seviyesini gören altın, böylece kayıplarının bir bölümünü telafi etti.

Buna karşılık ağustos vadeli ABD altın kontratları yüzde 0,7 düşüşle 4.215,90 dolara geriledi.

ABD VE İRAN ARASINDA 60 GÜNLÜK ANLAŞMA HEDEFİ

İsviçre’de ABD ve İranlı üst düzey yetkililer arasında gerçekleştirilen ilk tur görüşmeler pazartesi günü sona erdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, devlet televizyonu Press TV’ye yaptığı açıklamada müzakerelerde ilerleme sağlandığını belirtti. Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan tarafından yayımlanan ortak açıklamada ise ABD ile İran’ın 60 gün içerisinde nihai bir anlaşmaya ulaşmayı hedefleyen yol haritası üzerinde uzlaşmaya vardığı bildirildi.

'İLERLEME KAYDEDİLİYOR GİBİ GÖRÜNÜYOR'

Marex Analisti Edward Meir, “İsviçre’deki durum birkaç saat öncesine göre oldukça farklı. Taraflar kısa süre önce tartışma halindeydi, ancak şimdi bir ilerleme kaydediliyor gibi görünüyor. Bir süre daha jeopolitik gelişmelere göre işlem yapacağız, ancak tablo çok akışkan; bu nedenle şimdilik kenardan izlemek daha doğru olabilir” ifadelerini kullandı.

BRENT PETROLDEKİ DÜŞÜŞ ALTINI ETKİLİYOR

Açıklamaların ardından Brent petrol vadeli kontratları yüzde 1’in üzerinde değer kaybetti.

Yüksek petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini artırarak faizlerin yükselmesine neden olabileceği değerlendirilirken, faiz getirisi bulunmayan altının yüksek faiz ortamında yatırımcılar açısından cazibesini kaybettiği belirtiliyor.

FED'İN ŞAHİN MESAJLARI PİYASALARIN ODAĞINDA

Fed Başkanı Kevin Warsh’ın geçen hafta düzenlediği basın toplantısında enflasyona güçlü vurgu yapması ve faiz artışına ilişkin daha dengeli bir çerçeve ortaya koymaması, piyasalarda yeni faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi.

Fed bünyesindeki 19 politika yapıcısından 9’unun bu yıl içinde politika faizinin artırılması gerektiği görüşünü paylaştığı bildirildi.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in aralık ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 89 olarak fiyatlıyor. Bu oran, Fed toplantısı öncesinde yüzde 61 seviyesinde bulunuyordu.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde ise yükseliş eğilimi öne çıktı.

Spot gümüş yüzde 1,8 artışla ons başına 66,10 dolara yükselirken, platin yüzde 0,2 değer kazanarak 1.667,97 dolara çıktı. Paladyum da yüzde 1 artışla 1.270,41 dolardan işlem gördü.