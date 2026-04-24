Altın fiyatlarında kayıp yüzde 3'ü aştı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 24 Nisan 2026 Cuma...

Spot altın yüzde 0,65 düşüşle ons başına 4 bin 662 dolara geriledi. Böylece değerli metal, dört haftalık yükseliş serisinin ardından bu hafta yüzde 3’ün üzerinde kayıp yaşadı.

ABD'de Haziran vadeli altın kontratları ise yüzde 0,5 düşüşle 4.671 dolar seviyesine geriledi.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.764 TL Çeyrek altın 11.153 TL Cumhuriyet altını 44.396 TL Ons altın 4.671 dolar Yarım altın 22.266 TL Tam altın 44.623 TL Gremse altın 111.900 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altın tarafında yaşanan düşüşle birlikte gram altında da aşağı yönlü seyir sürüyor. Gram altın yüzde 0,5 kayıpla 6 bin 746 TL seviyesinden güne başladı.

PETROL FİYATLARI YENİDEN YÜKSELDİ

Brent petrol fiyatları, hafta genelinde yüzde 17’den fazla yükselerek varil başına 105 doların üzerine çıktı.

Bu yükselişte, Hürmüz Boğazı’nın ateşkes uzatılmasına rağmen büyük ölçüde kapalı kalması etkili oldu.

PETROL ARTIŞI ALTINI BASKILIYOR

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong’a göre, boğazın uzun süre kapalı kalma riski sürdükçe petrol fiyatları yüksek kalmaya devam edecek ve bu durum altın üzerinde baskı yaratacak.

ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Artan petrol fiyatları, üretim ve lojistik maliyetlerini yükselterek enflasyonist baskıları artırıyor. Bu durum da merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği beklentisini güçlendiriyor.

Altın genellikle enflasyona karşı bir korunma aracı olarak öne çıksa da, yüksek faiz ortamı getiri sunan varlıkları daha cazip kılarak altına olan talebi sınırlıyor.

ALTINDA TEKNİK SIKIŞMA SÜRÜYOR

Kelvin Wong, altının şu anda dar bir bantta hareket ettiğini belirterek fiyatların yaklaşık 4.645 dolar (20 günlük ortalama) ile 4.900 dolar (50 günlük ortalama) arasında sıkıştığını ifade etti.

Analiste göre piyasanın yönü büyük ölçüde Batı Asya’daki gelişmelere bağlı.

JEOPOLİTİK RİSKLER YÜKSELİYOR

İran’ın, Hürmüz Boğazı’ndaki kontrolünü artırdığına dair görüntüler yayımlaması ve ABD ile barış görüşmelerinin tıkanması, bölgedeki tansiyonu yükseltti.

Donald Trump, Tahran yönetiminin anlaşma istediğini düşündüğünü ancak bir anlaşma sağlanmazsa askeri seçeneğin masada olduğunu söyledi.

DOLAR VE TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELDİ

ABD doları haftalık bazda yüzde 0,7 değer kazanarak altını diğer para birimleri için daha pahalı hale getirdi.

Ayrıca 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2’nin üzerinde artarak faizsiz bir varlık olan altının fırsat maliyetini yükseltti.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Gümüş yüzde 0,3 düşüşle 75,22 dolar, platin yüzde 0,6 düşüşle 1.993,63 dolar, paladyum yüzde 0,3 düşüşle 1.464,12 dolar oldu.