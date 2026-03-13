Altın fiyatlarında kritik bekleyiş: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 13 Mart 2026 Cuma...

Altın piyasaları, ABD dolarındaki zayıflama ve tahvil getirilerindeki düşüşle toparlanma çabasına girerken, haftalık bazda enflasyon endişelerinin gölgesinde kalmaya devam ediyor. Enerji maliyetlerindeki artış ve Fed'in faiz patikasına dair belirsizlikler, değerli metaller üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

ALTIN TÜRÜ ALTIN FİYATLARI Gram altın 7.267 TL Çeyrek altın 12.053 TL Cumhuriyet altını 48.011 TL Ons altın 5.116 dolar Yarım altın 24.120 TL Tam altın 48.012 TL Gremse altın 120.399 TL

Spot altın ons başına yüzde 0,8 yükselerek 5.118,75 dolara çıktı. Nisan vadeli ABD altın kontratları ise 5.123,30 dolar seviyesinde yatay bir seyir izledi.

ALTIN BU HAFTA DEĞER KAYBETTİ

Altın fiyatları haftalık bazda ise gerileme gösterdi. -KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, “Doların zirvelerinden geri çekilmesi, devam eden jeopolitik riskler ortamında altının yükseliş için alan bulmasını sağladı” dedi.

Buna rağmen altın, hafta başından bu yana yaklaşık yüzde 1 değer kaybetmiş durumda.

Waterer, petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi halinde ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi kapasitesine ilişkin soru işaretlerinin artabileceğini belirtti. Bu durumun enflasyon endişeleriyle birlikte altının cazibesini bir ölçüde dengelediğini ifade etti.

DOLAR VE TAHVİL GETİRİLERİ ALTINI DESTEKLEDİ

Doların cuma günü sınırlı şekilde gerilemesi, dolar üzerinden fiyatlanan altın gibi emtiaları diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha ucuz hale getirdi.

Ayrıca ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvili getirilerinde görülen düşüş de faiz getirisi bulunmayan altına yönelik talebi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Jeopolitik gerilimi artıran gelişmeler de piyasalarda yakından takip edildi. İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, perşembe günü yaptığı açıklamada Tahran’ın ABD ve İsrail’e karşı bir koz olarak stratejik Hürmüz Boğazı’nı kapalı tutacağını ifade etti.

Bu açıklama küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırırken riskli varlıklara yönelik algıyı da etkiledi.

TRUMP’TAN POWELL’A FAİZ İNDİRİMİ ÇAĞRISI

Petrol fiyatlarının hızla yükselmesi sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’dan faizleri düşürmesini bir kez daha istedi.

YATIRIMCILAR PCE VERİSİNE ODAKLANDI

Son açıklanan enflasyon verileri fiyat artışlarının kontrol altında olduğunu gösterse de İran savaşı ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkileri henüz ekonomik verilere tam olarak yansımadı.

Piyasalarda şimdi gözler gün içinde açıklanacak ve geciken ocak ayına ait Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksine çevrildi.

DİĞER DEĞERLİ METALLER

Değerli metallerde de yükseliş görüldü: