Altın fiyatlarında rekor serisi devam ediyor: Bankalar beklentilerini revize etti! Gram altında hedef 8 bin lira...

Altın fiyatları, küresel jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle yeni bir zirveye ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. ABD’de faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisi ve güçlü yatırım talebi, altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Salı günü spot altın, 3.977,19 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Altın, merkez bankalarının alımları, düşük faiz ortamı ve artan jeopolitik riskler nedeniyle yatırımcıların güvenli liman tercihi olmayı sürdürüyor.

TÜRKİYE’DE YENİ REKOR

Altın fiyatlarının dünya genelinde tırmanışına paralel ABD Dolar'nın TL karşısında yüzde 0.05 değer kazanması ile Türk Lirası bazında da yeni rekor geldi. Bugün gram altın, tarihi bir seviyeye ulaşarak 5.336 liraya çıktı. Bu, son yıllarda görülen en yüksek gram altın fiyatı oldu ve Türk yatırımcılar için altına olan ilgiyi daha da artırdı. Altın fiyatlarındaki bu yükselişin, özellikle düşük faiz ortamı ve yüksek enflasyon beklentileri ile birleşen ekonomik belirsizlikler nedeniyle devam etmesi bekleniyor.

YÜKSELİŞİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLER

Altın fiyatlarının yükselmesinde, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerinin süreceği beklentisi önemli rol oynuyor. Bu durum, getiri sağlamayan altını cazip hale getiriyor.

Ayrıca merkez bankalarının düşük fonlama maliyetleriyle altın alımlarına devam etmesi ve altın destekli borsa yatırım fonlarına olan ilginin artması, bu yükselişi pekiştiren bir diğer faktör.

Altın fiyatlarını etkileyen bir diğer önemli gelişme ise Çin'in altın alımlarını artırması. Çin Merkez Bankası, Eylül ayında 11. ay üst üste rezervlerine altın ekledi. Bu durum, global altın talebinin güçlendiğine işaret ediyor.

ABD’DE EKONOMİK BELİRSİZLİKLER

ABD'deki devam eden hükümet kapanması ve ekonomik belirsizlikler, altının değer kazanmasında önemli bir etken. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın devlet çalışanlarının işten çıkarılmasına yönelik açıklamalarını yumuşattı, ancak kapanma nedeniyle iş kayıplarının yaşanabileceği uyarısında bulundu. Bu durum, yatırımcıları Fed’in faiz indirimlerinin ne zaman yapılacağı konusunda belirsizliğe sürüklüyor ve ekonomik verilerin eksikliği, altına olan talebi artırıyor.

Scorpion Minerals yatırım direktörü Michael Langford, altının önümüzdeki altı ay içinde 4 bin 300 dolara kadar yükselmesini bekliyor. Goldman Sachs ise Aralık 2026 altın fiyat tahminini 4 bin 300 dolardan 4 bin 900 dolara revize etti. Bu tahminler, küresel ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin altın fiyatları üzerinde yükseliş baskısı yaratacağını gösteriyor.

ALTINDA BEKLENEN FİYATLAR

Altının güncel ons fiyatı 3960 dolar ve TL/dolar kuru 41.70 seviyelerinde bulunuyor.

Ons altının 4900 dolara çıkması altın fiyatlarını yüzde 23.73'lük artış anlamına gelirken 2026 yılsonu kadar geçecek 14 ayda dolar TL paritesinin son 14 aydaki ile benzer bir grafik izlemesi durumunda ise altının yüzde 24.33 daha değer kazanması mümkün olacaktır. Bu da bileşikte altının 2026 yılsonunda Türk Lirası bazında yüzde 53.83 daha değerli hale gelmesine ve 8 bin 210 liraya çıkmasına neden olacaktır.

(2024 7 Ağustos dolar kuru: 33 lira 54 kuruş)