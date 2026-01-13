Altın fiyatlarında rekor sonrası düşüş: Kâr satışları başladı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Ocak 2026 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları, tarihinde ilk kez ons başına 4 bin 600 dolar seviyesinin üzerine çıkmasının ardından salı günü kâr satışlarıyla düşüşe geçti. Spot altın yüzde 0,4 gerileyerek 4 bin 576,79 dolara indi. Ons altın pazartesi günü 4 bin 629,94 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,6 kayıpla 4 bin 585,40 dolara geriledi.

GRAM ALTIN NE KADAR? Ons altın tarafındaki geri çekilmeye paralel olarak gram altın fiyatlarında da düşüş izlendi. Gram altın yüzde 0,3 gerileyerek 6 bin 365 lira seviyelerine indi. Gram altın işlemlerin sürdüğü saatlerde 6 bin 376 liradan alıcı buluyor.

TRUMP’TAN İRAN MESAJI: YÜZDE 25 GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ ABD Başkanı Donald Trump, İran’la iş yapan ülkelere ABD ile ticarette yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Washington yönetimi son yılların en büyük hükümet karşıtı protestolarının yaşandığı İran’daki gelişmelere nasıl yanıt verileceğini tartışıyor.

KÜRESEL GÜÇ GÖSTERİSİ VE ARTAN GERİLİM İran’daki gerginlik, Trump’ın uluslararası arenada ABD’nin gücünü daha sert biçimde ortaya koyduğu bir döneme denk geldi. Trump yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun görevden uzaklaştırıldığını duyururken, Grönland’ın satın alınması ya da güç kullanımıyla alınabileceğine yönelik açıklamalarla da gündeme geldi.

FED SORUŞTURMASI DOLARI BASKILADI Trump yönetiminin ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell hakkında cezai soruşturma başlatması, merkez bankasının bağımsızlığına dair endişeleri artırdı. Dolar son dönemdeki kayıplarını korurken bir ayın zirvesine yakın seviyelerde dalgalandı. Soruşturma kararı eski Fed başkanları ve Cumhuriyetçi Parti içinden gelen sert eleştirilerle karşılandı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ALTINI DESTEKLİYOR Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi büyük aracı kurumlar, Fed’in haziran ve eylül aylarında ikişer adet 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor. Faiz getirisi olmayan varlıklar düşük faiz ortamlarında ve jeopolitik ya da ekonomik belirsizlik dönemlerinde genellikle daha iyi performans sergiliyor.

DEĞERLİ METALLERDE DE SATIŞ BASKISI Değerli metallerde de geri çekilme dikkat çekti. Spot gümüş, pazartesi günü gördüğü 86,22 dolarlık rekorun ardından yüzde 1,6 düşüşle 83,62 dolara indi. Spot platin, 29 Aralık’ta kaydedilen 2 bin 478,50 dolarlık zirvenin ardından yüzde 2,5 kayıpla 2 bin 283,95 dolara geriledi. Paladyum ise yüzde 3,7 düşüşle 1.774,44 dolardan işlem gördü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 6 bin 372 TL

6 bin 372 TL Çeyrek altın: 10 bin 523 TL

10 bin 523 TL Cumhuriyet altını: 41 bin 929 TL

41 bin 929 TL Ons altın: 4 bin 596 dolar