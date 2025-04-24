Altın fiyatlarında sert düştü: Yatırımcılar ne beklemeli?

Yayınlanma: 24.04.2025 - 15:06

Güncelleme: 24.04.2025 - 15:06

Altın fiyatları, dün yaklaşık dört yılın en büyük günlük düşüşünü yaşarken, bu durum "Altında ralli sona mı erdi?" sorusunu gündeme getirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarına ilişkin endişelerin yol açtığı sert yükseliş sonrası değerli metal, ons tarafında 3 bin 500 doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı. Ancak Trump’ın uzlaşmacı söylemleri, altın fiyatlarının sert bir şekilde geri çekilmesine yol açtı.

ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELDİ

Bugün ise ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasına yönelik umutların artmasıyla altın fiyatları bir haftanın dip seviyesine gerilemesinin ardından yeniden yükseldi. Öte yandan, ABD yönetiminin yaklaşımının ne yönde olacağı ve bunun piyasaya yansımalarının nasıl olacağı merak ediliyor.

Analistler, altın fiyatlarındaki düşüşün geçici olabileceğini belirtiyor. Altavest’in kurucu ortağı Michael Armbruster, "Altın için 3 bin 500 doların zirve olduğunu söyleyen hiçbir şey yok. Trend hala yukarı yönlü" dedi. Diğer analistler de altın fiyatlarındaki düzeltmenin boğa piyasasının sonu anlamına gelmediğini düşünüyor.

Piyasadaki belirsizliklere rağmen, altının geleceği hakkında yapılan değerlendirmelerde, 2 bin 956 dolar seviyesinin kritik olduğu belirtiliyor. Bu seviyenin korunması durumunda, düşüşler yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.