Altın fiyatlarında son durum (17.12.2021)
Altın fiyatları, dolar/TL kurundaki sert artış nedeniyle iç piyasada rekor kırdı.
Altın fiyatları, Türk Lirası'ndaki sert değer kaybının etkisiyle yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Altın, son dört haftayı da art arda kayıpla kapattıktan sonra piyasalardaki Fed belirsizliğinin kalkmasıyla bu haftayı kazançla kapatmaya doğru ilerliyor. Gram altın ise dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 900 TL'nin üzerini gördü.
ALTIN FİYATLARI
Piyasaların açılması ile birlikte Türk lirasının diğer para birimlerine karşı sert değer kaybetmesi ile birlikte gram altın fiyatı da yeni zirvesini gördü. Gram altın, küresel altın fiyatlarının bin 800 doları görmesi ve dolar/TL’nin 15,50'nin üzerindeki seviyelerde işlem görmesiyle 940 TL civarında bulunuyor.
Çeyrek altın ise bin 539 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 269 liradan satılıyor.
Hafta başından bu yana 110 TL yükselen gram altın, haftaya 795 TL civarında başlamıştı.
Fed toplantısı öncesinde bin 760 dolara civarına gerileyen ons altın, Fed toplantısının yarattığı belirsizliğin kalkmasıyla son kayıplarını silerek haftayı bin 805 dolar civarında kapatmaya hazırlanıyor.
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