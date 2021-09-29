Altın fiyatlarında son durum
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 494,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 494 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 494,20 liradan, 3 bin 256 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 277 liradan, 450,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 454,50 liradan, 3 bin 181 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 201 liradan, bin 591 liradan alınan Yarım Ziynet bin 601 liradan ve 795 liradan alınan Çeyrek Ziynet 800 liradan satıldı.
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