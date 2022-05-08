Altın fiyatlarında son durum
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesi 2.5 ayın dibini gören ons altın perşembe günü kritik seviyenin üzerine çıkmıştı. Peki altın fiyatları haftayı nasıl tamamladı? İşte gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları...
Milliyet.com'un haberine göre, para ve emtia piyasalarında gözler çarşamba günü açıklanan Fed’in faiz kararındaydı. Fed piyasa beklentileri dahilinde politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0.75-1 aralığına çekti.
ONS ALTIN 2.5
Haftaya 1896 dolardan başlayan ons altın salı günü 1850 dolar seviyesine kadar gerileyerek 2.5 ayın dibini gördü. Çarşamba günü Fed kararı sonrası yönünü yukarı çeviren ons altın perşembe günü 1909 dolara kadar yükseldi.
DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDE
Fed’in faiz artışına gitmesi sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi cuma günü yüzde 3.146 seviyesini aşarak 3 yılın zirvesine çıktı. Tahvil faizlerindeki yükseliş ise doların gelişmiş ülke para birimleri karşısında güç kazanmasına yol açıyor.
ALTIN FİYATLARINDA TAHVİL BASKISI
ABD’de tahvil faizlerindeki keskin yükseliş ve doların küresel çapta değer kazanması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Ons altın perşembe günü 1900 dolar seviyesinden geri çekilerek 1872 dolara kadar düştü.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Cuma günü 1866 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın haftayı 1883 dolardan tamamladı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yatırımcısına yüzde 0.71 oranında kaybettirdi.
ONS ALTIN NİSAN AYINDA KAYBETTİRDİ
Ons altın fiyatı nisan ayında yatırımcısına yüzde 2.08 oranında kaybettirdi. Ons altın son 3 haftadır negatif bir seyir izliyor.
GRAM ALTIN 900 LİRANIN ÜZERİNDE
Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki hareketlere paralel bir seyir izledi. Haftaya 906 liradan başlayan gram altın çarşamba günü 884 liraya kadar gerileyerek son 1 ayın en düşük seviyesine ulaştı.
Perşembe ve cuma günleri dolar kurundaki yukarı yönlü hareketler ve ons altındaki toparlanmanın etkisiyle birlikte gram altın 912 liraya kadar yükseldi. Gram altın haftayı 905 liradan tamamladı.
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