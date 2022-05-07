Fed ekonomisti Levent Altınoğlu'ndan Türkiye'ye rezerv uyarısı
Fed Finansal İstikrar Bölümü Ekonomisti Levent Altınoğlu, Türkiye'nin para politikasına ilişkin "Son yıllarda rezervleri artırmak için Merkez Bankası bankalardan döviz ödünç aldı. Dış yatırım ve ihracatla ülkeye giren döviz miktarı yetersiz kalırsa Merkez Bankası o zaman ödünç alınan dövizleri ödemekte zorlanabilir" değerlendirmesini yaptı.
ABD Merkez Bankası (Fed) ekonomistinden Türkiye'ye ürküten rezerv uyarısı geldi.
Bloomberg HT'ye konuşan Fed Finansal İstikrar Bölümü Ekonomisti Levent Altınoğlu, stagflasyon ortamında merkez bankalarının atması gereken adımlardan bahsederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gevşek para politikasının etkileri üzerine değerlendirmelerini aktardı.
''STAGFLASYON MERKEZ BANKALARINA ZORLUK TEŞKİL EDER''
Stagflasyon ekonomide hem durgunluğun hem de enflasyonun bir arada olmasıdır diyen Altınoğlu, ''Stagflasyon ortamları merkez bankaları için zorluk teşkil eder. Böyle bir ortamda Merkez Bankası para politikasını sıkılaştırırsa durgunluğu daha da derinleştirebilir. Gevşek para politikası ile enflasyonu daha da körükler, o yüzden merkez bankaları için zorluk oluşturur'' ifadelerini kullandı.
Merkez Bankası'nın enflasyonun kontrolü dışına çıkmasına izin vermeyeceğine kamuoyunu inandırması gerektiğini belirten uzman, ''Kredibilite varsa stagflasyon ortamlarında bile enflasyon beklentileri hızla yükselmez. Merkez Bankası da bundan istifade ederek daha gevşek bir ekonomi politikası güderek büyümeyi sağlayabilir'' dedi.
''ENFLASYONİST BASKI ARTARSA KÜRESEL FAİZ ARTIŞINI BEKLEMEK ZOR''
Küresel faizlerin artışa geçtiğini vurgulayan Altınoğlu, ''Emtia fiyatlarındaki artışın enflasyonist bir baskı oluşturduğuna dair çoğu ekonomist hemfikir. Enflasyonist baskı artarsa küresel faiz artışının devamını bilmek zor'' ifadelerini kullandı.
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