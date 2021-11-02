Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar oldu? (2 Kasım 2021)
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,03 azalışla 549,00 liradan tamamladı. Çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları, yatırımcıların sıkılaşan para politikasının küresel toparlanma üzerinde yaratabileceği baskılara odaklandı.
Fed’in Eylül ayında gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarında varlık alımlarının kademeli olarak azaltılmasına Kasım veya Aralık ortasında başlanabileceği belirtilmişti.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından, önceki kapanışın hemen altında 549,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 904 lira, Cumhuriyet altını da 3.680 liradan satılıyor.
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