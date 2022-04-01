Altın fiyatlarında son durum: Ne kadar oldu? (1 Nisan 2022)
Altının ons fiyatı, 1 Nisan Cuma günü 1.930 dolar civarında işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 911 TL oldu.
Altın fiyatları, dolarda görülen yükselişin güvenli liman olarak görülen varlıklara olan talebi geride bırakmasıyla haftalık bazda kayıplarını artırarak geriledi. Ons altın fiyatı, 1 Nisan 2022 sabahında 1937 dolar seviyesinin üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada altın alış fiyatları ise şu şekilde:
Gram altın 913 lira,
Çeyrek altın 1461 lira
Yarım altın 2923 lira
Tam altın 5846 lira
Video Haberler
- Bitlis'te '6 metrelik' karla mücadele
- Sultangazi'de merdivende unutulan telefonu böyle çaldı
- Kahvehane tarandı: Yaralılar var
- Gaziantep’te 4 tüp patladı: Sokak savaş alanına döndü
- TEM'de otomobil, minibüse çarptı: 7 yaralı
- Kayseri'de yangın: 1 kişi yaşamını yitirdi
- Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran sanığa 6 yıl hapis
- İstanbul’da milyonluk gasp kamerada
- Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
- TEM Otoyolunda zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Belediye elektrik kesintisine kazıyla cevap verdi
- CHP'li Nazlıaka'dan 'kadın cinayetleri' tepkisi
- İtalyan kayakçı, Van'da çığ altından kurtarıldı
- Otizm tarama programıyla 2 milyon çocuğumuza ulaştık
- Mesut Özil’deki düşüşün nedenini menajeri itiraf etti!
- İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı
- Cedi Osman’lı Cleveland, Atalanta deplasmanında mağlup
- Ukrayna'daki Türklerin tahliyesine ilişkin açıklama
- Vicdansızlık: Hamile köpeği öldürdü
- 'Göcek koylarına kıymayın'