Altın fiyatlarında son durum: Ne kadar oldu? (1 Nisan 2022)

Altının ons fiyatı, 1 Nisan Cuma günü 1.930 dolar civarında işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 911 TL oldu.

cumhuriyet.com.tr
01 Nisan 2022 Cuma, 12:14
Altın fiyatlarında son durum: Ne kadar oldu? (1 Nisan 2022)
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Altın fiyatları, dolarda görülen yükselişin güvenli liman olarak görülen varlıklara olan talebi geride bırakmasıyla haftalık bazda kayıplarını artırarak geriledi. Ons altın fiyatı, 1 Nisan 2022 sabahında 1937 dolar seviyesinin üzerinde yer alıyor.

Spot piyasada altın alış fiyatları ise şu şekilde:

Gram altın 913 lira,

Çeyrek altın 1461 lira

Yarım altın 2923 lira

Tam altın 5846 lira



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