Altın fiyatlarında son durum: Ne kadar oldu? (29 Mart 2022)
Altın, haftanın ikinci iş gününe yatay seyirle başladı. İşte son durum...
Son dönemde yaşadığı dalgalanmalarla gündeme gelen altın fiyatları yerini durgunluğa bıraktı.
Altın, haftanın ikinci iş gününe yatay seyirle başladı. Sabah saat 08.00 itibariyle altının gramı 916.6 liradan satılıyor.
Çeyrek altın fiyatı bin 508,61 lira, Cumhuriyet Altın'ı ise 6 bin 206 TL seviyesinde bulunuyor.
Video Haberler
- Çocuk heykellerinin başını kopardı
- Tıp öğrencisi Türkiye'nin başkentini bilemedi!
- Cennet koyları bekleyen büyük tehlike
- Binanın bahçesine otomobil düştü
- Suriyeliler polis olabilecek mi?
- Balıkçıların serseri mayın tedirginliği
- Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
- Kadınların gizlice videosu çeken kişi sınır dışı edildi
- Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza
- 'Ekmek kuyruğu için yol yürüyorum'
En Çok Okunan Haberler
- Petrol fiyatlarında son durum
- Pereira, Süper Lig'den yıldız isme gözünü dikti!
- Borsa güne yükselişle başladı
- İmamoğlu'na randevu vermeyen vali CHP'yi ziyaret etti
- Karaciğer yetmezliği tanısı koyulan Asya'ya umut ışığı
- KPSS sonuçları açıklandı!
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Aşık Veysel'i andı
- Japonya, Rusya'ya lüks araç ihracatına yasak getirdi
- Koronavirüsten ölmüştü, 2 yıl sonra mezarı taşındı
- Açık cezaevleri ile ilgili yeni karar