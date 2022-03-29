Altın fiyatlarında son durum: Ne kadar oldu? (29 Mart 2022)

Altın, haftanın ikinci iş gününe yatay seyirle başladı. İşte son durum...

cumhuriyet.com.tr
29 Mart 2022 Salı, 09:24
Altın fiyatlarında son durum: Ne kadar oldu? (29 Mart 2022)
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Son dönemde yaşadığı dalgalanmalarla gündeme gelen altın fiyatları yerini durgunluğa bıraktı.

Altın, haftanın ikinci iş gününe yatay seyirle başladı. Sabah saat 08.00 itibariyle altının gramı 916.6 liradan satılıyor.

Çeyrek altın fiyatı bin 508,61 lira, Cumhuriyet Altın'ı ise 6 bin 206 TL seviyesinde bulunuyor.



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