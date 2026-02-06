Altın fiyatlarında 'tepki' yükselişi: Fiyatlar ne kadar oldu? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 6 Şubat 2026 Cuma altın fiyatları…

Asya piyasalarında altın fiyatları, dün kripto para piyasasında yaşanan sert satışların yarattığı baskı sonrası oluşan düşüşe tepki vermeye çalışıyor. Kripto varlıklardaki hızlı değer kaybı, emtia piyasalarında da temkinli bir seyri beraberinde getirdi.
KRİPTO SATIŞLARININ PİYASALARA ETKİSİ
IG baş piyasa analisti Chris Beauchamp, kripto para piyasalarındaki son durumu değerlendirerek, "Kripto ayı piyasası tam anlamıyla bir piyasa çöküşüne dönüştü" ifadelerini kullandı. Beauchamp, bu sürecin yalnızca dijital varlıklarla sınırlı kalmadığına dikkat çekti.
EMTİA PİYASALARINDA BULAŞICILIK ENDİŞESİ
Geniş çaplı satışların emtia piyasalarını da derinden etkilediğini belirten Beauchamp, "En iyi satış dalgaları kimsenin beklemediği anda başlar, ancak korkulduğu gibi kripto satışlarının bulaşıcılığı finansal evrenin geri kalanına da yayılmış görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.
Bu gelişmelerin ardından spot altın, yüzde 1,12 artışla ons başına 4 bin 822 dolar seviyesinde işlem görüyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
- Gram altın: 7 bin 196 TL
- Çeyrek altın: 11 bin 747 TL
- Cumhuriyet altını: 48 bin 312 TL
- Ons altın: 4 bin 822 dolar
- Yarım altın: 23 bin 345 TL
- Tam altın: 46 bin 624 TL
- Gremse altın: 116 bin 802 TL