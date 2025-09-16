Altın fiyatlarında yeni rekor: Gram altın yeniden zirvede! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Eylül 2025 Salı altın fiyatları…

Spot altın yüzde 0,1 artışla ons başına 3 bin 682 dolara yükseldi. Seansın erken saatlerinde 3 bin 689 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. ABD vadeli altın kontratları ise 3 bin 718 dolar seviyesinde yatay seyretti.

Ons altındaki tarihi yükselişin ardından Türkiye’de gram altın da rekor kırdı. Gram altın 4 bin 901 lirayı görerek zirveye çıktı, şu sıralar ise 4 bin 891 lira seviyelerinde işlem görüyor.

PİYASALARIN ODAĞI FED MESAJLARI Capital.com analisti Kyle Rodda, altın için kısa ve orta vadeli görünümün güçlü olduğunu belirterek, “Piyasalar faiz indirimlerini satın alıyor. Eğer Fed, beklentilere paralel bir mesaj verirse altın 3 bin 700 doları aşabilir” dedi. Rodda, Fed'in daha az “güvercin" bir tutum benimsemesi halinde altının kısa vadede sert bir düzeltme yapabileceğini söyledi.

ALTIN VE DÖVİZDE GÜNCEL GELİŞMELER Hem iç hem de dış piyasada altın ve döviz fiyatlarındaki değişimler yakından takip ediliyor. Yurttaşlar günün erken saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorularına yanıt arıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 890 TL

4 bin 890 TL Çeyrek altın: 8 bin 154 TL

8 bin 154 TL Yarım altın: 16 bin 308 TL

16 bin 308 TL Tam altın: 32 bin 174 TL