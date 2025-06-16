Altın fiyatlarında yeni rekor mu geliyor? Uzman isimden dikkat çeken tahmin!

Finans analisti İslam Memiş, katıldığı televizyon programında Ortadoğu’daki gelişmelerin küresel piyasalara ve özellikle altın fiyatlarına etkisini değerlendirdi. Altının ons fiyatında süregelen yükselişe dikkat çeken Memiş, “Ons altında 3417 dolar seviyesindeyiz. Nisan ayında test edilen 3500 dolar zirvesi henüz aşılmadı. Kısa vadede hedef 3500 dolar. Ancak bu süreçte sert dalgalanmalar yaşanabilir. Küresel piyasalar şu anda karanlık bir tünelde, bu nedenle geniş fiyat aralıklarına odaklanmak gerekiyor” diye konuştu.

ALTIN FİYATLARINDA 3750 DOLAR İHTİMALİ GÜNDEMDE

İslam Memiş, bölgede yaşanabilecek yeni çatışmaların altının yönünü etkileyebileceğini söyledi. “Eğer Ortadoğu’daki saldırılar artarsa, ons altın 3500 dolar seviyesini aşarak 3750 dolara kadar yükselebilir. Son günlerde haber akışına baktığımızda, altın fiyatlarında yukarı yönlü bir eğilim göze çarpıyor. Bundan sonraki düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilmeli. Artık bu seviyeler ‘al ve unut’ stratejisi için uygun hale geldi” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTINDA 6000 TL SEVİYESİNE DOĞRU BİR YOLCULUK

Altına yatırım yapanlara da tavsiyelerde bulunan Memiş, “Eğer nakit ihtiyacınız yoksa, beklemek şu an için daha doğru bir strateji olabilir. Ekonomik görünüm altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Bugün gram altın 4500 TL seviyelerine ulaşabilir. Ancak 2026 yılının ilk çeyreğinde 6000 TL seviyesi mümkün görünüyor” dedi.

KÜRESEL PİYASALARDA YOĞUN HAFTA

Bu haftanın küresel piyasalar açısından yoğun geçeceğine dikkat çeken Memiş, merkez bankalarının faiz kararlarının etkili olacağını ifade etti. Haziran ayında faiz indirimi beklenmediğini ancak temmuzda bu ihtimalin gündeme gelebileceğini söyledi. “Savaşın etkisiyle petrol fiyatları artıyor, bu da enflasyonu körüklüyor. Kalıcı enflasyon beklentisi güçleniyor. Merkez bankaları faiz indirimiyle durumu kontrol altına almaya çalışsa da, ekonomik belirsizlik daha da derinleşiyor” dedi.

FİZİKİ ALTIN TALEBİ YÜKSELECEK AMA ETKİSİ SINIRLI OLACAK

Yaz aylarında düğün sezonunun başlamasıyla birlikte fiziki altına olan talebin artacağını belirten Memiş, “Bu artış, altın fiyatlarını kısa vadede çok fazla etkilemez. Olası düşüşler kalıcı olmayacaktır. Altın fiyatları önünde açık bir alan var” değerlendirmesini yaptı.

Haberde yer alan açıklamalar yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.