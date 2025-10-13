Altın fiyatlarında yeni rekor: O seviyeyi aştı!

Haftanın ilk işlem gününde ons altın 4 bin 93 dolara yükselerek tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL kuru ile birleşen bu artış, gram altın fiyatını da ilk kez 5 bin 500 liranın üzerine taşıdı.

Altın fiyatları, küresel ticaret belirsizlikleri, ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ve ülkenin mali istikrarına dair kaygılar arasında bu yıl genelinde yüzde 55’ten fazla değer kazandı.

ANALİSTLERDEN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

BofA analistleri, ons altının gelecek yıl 5 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini, gümüş fiyatlarının ise 65 dolara çıkabileceğini öngörüyor. Benzer şekilde Societe Generale analistleri de ons altının 2026 sonuna kadar 5 bin doları görebileceğini tahmin ediyor.