Altın fiyatlarında yeni rekor: Yükseliş sürecek mi? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 15 Ekim 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı bugünkü işlemlerde (TSİ 06.00 itibarıyla) 4 bin 187 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 15 Ekim 2025 itibarıyla gram altın 5 bin 628 TL’ye çıkarak rekor tazeledi. Kapalıçarşı’da sabah saatlerinde gram altının satış fiyatı 5 bin 825 TL, çeyrek altının satış fiyatı ise 9 bin 510 TL seviyesinde gerçekleşti.

ALTIN FİYATLARININ YÜKSELİŞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLER Altın fiyatlarındaki artışta ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının yeniden alevlenmesi etkili oldu. Güney Koreli bir nakliye firmasına ABD birimlerine Çin tarafından uygulanan yaptırımlar iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdı. Bu durum küresel piyasalarda güvenli liman talebini artırdı.

ABD’de 15 gündür hükümetin kapalı olması ve bu konuda bir ilerleme sağlanamaması da belirsizliği derinleştirerek yatırımcıları altına yönlendiriyor. Ayrıca dolar endeksindeki zayıf seyir ve FED’den bu yıl iki faiz indirimi beklentisi, faiz getirisi olmayan altına olan ilgiyi güçlendiriyor.

UZMANLARIN ALTIN FİYATI BEKLENTİSİ Ekonomist Tuncay Turşucu, “Ons fiyatında 4 bin 81 dolarda bulunan simetrik direnç de aşıldı. Bir sonraki simetrik hedef 4 bin 327 dolarda bulunuyor. Burada dolar endeksinin seyri de kritik. DXY’de yukarı yönlü hareketlilik altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir” dedi.

Bank Of America ve Societe General, ons altın fiyatının 2026 sonuna kadar 5 bin dolara ulaşmasını bekliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 636 TL

5 bin 636 TL Çeyrek altın: 9 bin 417 TL

9 bin 417 TL Cumhuriyet altını: 37 bin 544 TL

37 bin 544 TL Ons altın: 4 bin 190 dolar