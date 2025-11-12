Altın fiyatlarında yeni zirve yolu açılıyor: Kritik karar öncesi tarihi tahmin! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 12 Kasım 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Hafta ortası işlemleriyle birlikte ons altın, son günlerde elde ettiği kazanımları büyük ölçüde korumaya devam ediyor. Geçen cuma 4 bin dolar sınırında kapanan ons, dünkü işlemlerde 4 bin 149 dolara kadar yükseldi ve günü 4 bin 126 dolardan tamamladı. Bugünkü işlemlerde ise (TSİ 08.25 itibarıyla) 4 bin 109 dolar civarında dengelenmeye çalışıyor.

FED BEKLENTİLERİ ALTIN FİYATLARINI DESTEKLİYOR Analistler, ABD’de tarihinin en uzun hükümet kapanışının sona ermesiyle ons altının bu hafta destek bulduğunu belirtiyor. “Hükümetin yeniden faaliyete geçmesiyle ertelenen ekonomik veriler açıklanacak. Tarım dışı istihdam başta olmak üzere bu verilerin zayıf bir tablo çizmesi ve aralık ayındaki FED toplantısında faiz indirimi beklentisini güçlendirmesi olası” değerlendirmesi yapılıyor.

ABD VERİLERİ PİYASALARA SİNYAL VERİYOR Uzmanlar, ABD faiz oranlarındaki gerilemenin kıymetli metaller için olumlu bir tablo yarattığını belirterek, “Bu da sarı metale yönelik talebin artabileceğini gösteriyor” diyor.

Öte yandan ABD'de Küçük İşletme İyimserlik Endeksi, son 6 ayın en düşük seviyesi olan 98,2'ye geriledi. Küçük işletmeler satışlarda düşüş, kârlarda azalma ve işe alımlarda yavaşlama olduğunu bildiriyor. Bu durum da FED’in faiz indirimi beklentilerini artırıyor.

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYELER Analistlere göre, ons altın son 3 haftanın zirvesi olan 4 bin 160 dolar seviyesinde önemli bir dirençle karşı karşıya. Bu seviyenin aşılması halinde alımların hız kazanabileceği belirtiliyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 4 bin 100-4 bin 50 dolar aralığı ilk destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

UZMANLARDAN YENİ ALTIN TAHMİNLERİ Son dönemde yayımlanan raporlara göre, ABD’li JP Morgan, ons altın için 2026 yılının son çeyreğinde 5 bin 55 dolarlık hedef fiyat öngörüyor. İsviçreli UBS ise son fiyat düşüşünü geçici bir mola olarak değerlendiriyor ve yükseliş trendinin sürdüğünü belirterek hedef fiyatını 4 bin 700 dolar olarak işaret ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 579 TL

5 bin 579 TL Çeyrek altın: 9 bin 482 TL

9 bin 482 TL Cumhuriyet altını: 37 bin 774 TL

37 bin 774 TL Ons altın: 4 bin 111 dolar