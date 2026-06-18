Altın fiyatlarında yön yukarı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 18 Haziran 2026 Perşembe...

Altın fiyatları, ABD ile İran arasında varılan geçici anlaşmanın petrol fiyatlarını aşağı çekmesi ve buna bağlı olarak enflasyon beklentilerinin zayıflamasıyla perşembe günü yükseliş kaydetti. Güvenli liman alımlarının etkisiyle destek bulan değerli metal, yukarı yönlü seyrini sürdürdü.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.451 TL Çeyrek altın 10.814 TL Cumhuriyet altını 43.092 TL Ons altın 4.330 dolar Yarım altın 21.595 TL Tam altın 42.840 TL Gremse altın 107.428 TL

Spot altın, ons başına yüzde 1,4 artışla 4.316,42 dolara yükseldi. Altın fiyatları çarşamba günü ise yüzde 1,7 değer kaybetmişti. Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 1 düşüşle 4.336,70 dolara geriledi.

ALTINDA KISA POZİSYON KAPATMALARI ETKİLİ OLDU

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, “Dünkü sert düşüşün ardından altın tarafında kısa pozisyon kapatma hareketleri görüyoruz. Bu kısa pozisyon kapatmalarının nedeni de Orta Doğu’dan gelen olumlu haberler; çünkü bu gelişmeler petrol fiyatlarının düşmesine yol açtı” değerlendirmesinde bulundu.

ABD İLE İRAN ARASINDA GEÇİCİ ANLAŞMA İMZALANDI

ABD ve İran, çarşamba günü geçici anlaşmanın metnini kamuoyuyla paylaştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde askeri operasyonların yeniden başlatılabileceğini ve İranlı yetkililerin hedef alınabileceğini belirtti.

14 maddeden oluşan anlaşma, taraflara kalıcı ateşkes için müzakereleri sürdürme fırsatı tanımak amacıyla nisan ayında sağlanan ateşkesin 60 gün süreyle uzatılmasını içeriyor.

Trump’ın İran yönetiminin “uslu durmaması” halinde bombardımanın yeniden başlayabileceğine yönelik açıklamalarının ardından petrol fiyatları, önceki günkü yükselişini geri vererek düşüşe geçti.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SINIRLI KALABİLİR

Kelvin Wong, altın fiyatlarının yükseliş potansiyeline ilişkin değerlendirmesinde, “Piyasa katılımcılarının artık ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yeniden faiz artırımı döngüsüne başlama olasılığını daha yüksek fiyatladığını göz önüne alırsak, altının yukarı yönlü hareketinin sınırlı kalmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

FED’DE FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

ABD Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakmasının ardından yayımlanan projeksiyonlar, kurum içinde faiz artırımı beklentilerinin güçlendiğine işaret etti.

Fed’in 19 politika yapıcısından 9’u, yıl içerisinde ilave bir faiz artışının gerekli olabileceği görüşünü paylaştı.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in aralık ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 85 olarak fiyatlıyor. Bu oran, faiz kararı öncesinde yüzde 61 seviyesinde bulunuyordu.

Faiz oranlarının yüksek seyretmesi, getiri sağlamayan altın açısından baskı unsuru olarak değerlendiriliyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde de yükseliş görüldü. Spot gümüş yüzde 1,8 artışla ons başına 69,18 dolara çıktı.

Platin yüzde 1,2 yükselerek 1.757,53 dolara ulaşırken, paladyum yüzde 1,3 değer kazanarak 1.329,99 dolardan işlem gördü.