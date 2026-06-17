Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 17 Haziran 2026 Çarşamba...

ABD-İran barış anlaşmasına yönelik iyimserlik ve Fed’in faiz artırımı beklentilerinin zayıflaması, altın fiyatlarında yükseliş eğilimini destekledi. Altın, çarşamba günü üst üste beşinci işlem gününde de değer kazanırken, piyasalar hem anlaşmanın detaylarını hem de Fed’in para politikası kararını yakından takip ediyor.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram Altın 6.454 TL Çeyrek Altın 10.814 TL Cumhuriyet Altını 43.092 TL Ons Altın 4.330 Dolar Yarım Altın 21.595 TL Tam Altın 42.840 TL Gremse Altın 107.428 TL

Spot altın yüzde 0,3 yükselişle ons başına 4.341,12 dolara çıktı. Böylece fiyatlar, pazartesi günü görülen son bir haftanın zirvesine yakın seviyelerde işlem görmeye devam etti. ABD’de ağustos vadeli altın kontratları ise yüzde 0,2 artışla 4.361,10 dolara ulaştı.

ABD-İRAN ANLAŞMASINDA DETAYLAR NETLEŞİYOR

Orta Doğu’daki çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan geçici ABD-İran anlaşmasına ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın İran’ın nükleer silah edinmesini engelleyeceğini ifade etti.

Bir ABD’li yetkili de anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte İran’ın petrol ihracatına izin verileceğini açıkladı.

PETROL FİYATLARI ÜÇ AYIN DİBİNDE

İran petrolünün yeniden küresel piyasalara dönebileceğine yönelik beklentiler, petrol fiyatlarının son üç ayın en düşük seviyelerine yakın seyretmesine neden oldu.

Petrol fiyatlarındaki geri çekilme, küresel enflasyon baskılarının azalabileceğine yönelik beklentileri de güçlendirdi.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Tastylive Küresel Makro Araştırmalar Başkanı Ilya Spivak, “Petrol fiyatlarındaki geri çekilme faizler üzerindeki yukarı yönlü baskının bir kısmını azalttı ve faiz artırımı beklentilerini soğuttu. Ancak tüm dikkatler Fed’in para politikası kararına çevrilmişken altındaki yükseliş ivmesi bir miktar zayıflıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Piyasalar, gün içerisinde açıklanacak Fed faiz kararına ve toplantı sonrasında yapılacak açıklamalara odaklanmış durumda. Beklentiler, politika faizinin sabit bırakılması yönünde şekilleniyor.

KEVIN WARSH DÖNEMİNİN İLK FOMC TOPLANTISI

Spivak, “Bu, Kevin Warsh başkanlığında gerçekleşen ilk FOMC toplantısı. Yatırımcılar hâlâ onun şahin geçmişini, yükselen enflasyonu ve Beyaz Saray’ın daha güvercin bir politika talebini nasıl dengeleyeceği konusunda emin değil” ifadelerini kullandı.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, ABD’de aralık ayında faiz artırımı ihtimalini yüzde 59 olarak fiyatlıyor. Bu oran, ABD-İran barış anlaşmasına ilişkin açıklamalardan önce geçen hafta yaklaşık yüzde 70 seviyesinde bulunuyordu.

Faizlerin yüksek seyrettiği dönemlerde getiri sağlamayan altın, yatırımcılar açısından cazibesinin bir kısmını kaybedebiliyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Değerli metallerde yükseliş eğilimi devam etti. Spot gümüş yüzde 0,3 artışla ons başına 70,38 dolara yükselirken, platin yüzde 0,5 değer kazanarak 1.812,80 dolara çıktı.

Paladyum ise yüzde 0,3 yükselişle ons başına 1.355,65 dolardan işlem gördü.