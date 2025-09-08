Altın fiyatlarında yükseliş sinyali: Uzmanlar ne bekliyor?

Altının ons fiyatı, ABD işgücü piyasasındaki zayıflama sinyalleri ve Fed’in beklenenden daha güçlü bir gevşeme adımı atabileceği beklentileriyle 3 bin 630 dolara çıkarak yeni bir rekor seviyeye ulaştı. ABD yönetiminin ekonomi ve ticarette yarattığı belirsizlikler sürerken, Fed’in daha yumuşak bir politika izleyeceğine dair beklentiler, cuma günü açıklanan ve tahminlerin oldukça altında kalan tarım dışı istihdam verisiyle pekişti.

FED FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ARTTI

Söz konusu veri, ABD işgücü piyasasındaki zayıflama sinyali olarak algılandı ve Fed'in yıl sonuna kadar daha fazla faiz indirimi yapabileceği beklentilerini artırdı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi yapacağına ilişkin beklentiler, tahminlerin altında kalan tarım dışı istihdam verisi sonrası 3’e yükseldi. Bu durum, altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı ve ons altın geçen haftanın son işlem gününde 3 bin 600 dolar seviyesini gördü.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ VE PİYASA YANSIMALARI

ABD’de geçen hafta açıklanan istihdam verilerine göre, JOLTS açık iş sayısı temmuzda 7 milyon 181 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Özel sektör istihdamı ise ağustosta 54 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 30 Ağustos ile biten haftada 237 bine yükseldi. Tarım dışı istihdam verisi ağustosta 22 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 4,3 ile Ekim 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Geçen hafta açıklanan veriler, işgücü piyasasında soğumaya işaret ederken, Fed’in yol haritasına ilişkin netliğin artması için bu hafta açıklanacak enflasyon verileri yakından takip edilecek.

UZMAN YORUMLARI

Uluslararası piyasalar stratejisti Özgür Hatipoğlu, tarım dışı istihdam verisinin Amerikan ekonomisinde büyümenin yavaşladığına dair düşünceleri kuvvetlendirdiğini söyledi. Hatipoğlu, geçen hafta açıklanan JOLTS verisine göre “Her işsiz başına ekonomi sadece 0,9 iş pozisyonu açabilirken, geçen sene bu zamanlarda işini kaybeden her kişi için 1,8 açık iş pozisyonun olduğunu” ifade etti. Bundan sonra istihdam verilerinin daha da önemli olacağını belirten Hatipoğlu, “kişisel tüketim harcamaları verilerinin de istihdam piyasasının sağlığı hakkında fikir vereceğini” aktardı.

Hatipoğlu, tarım dışı istihdam verisinin son 12 ay boyunca aşağı yönlü bir seyir içinde olduğunu vurgulayarak, gelecek haftaki enflasyon verisiyle tarifelerin fiyatlar üzerindeki etkilerinin gözlemlenmeye devam edeceğini bildirdi. ABD enflasyonunun daha önceki verilerde olduğu gibi marjinal bir şekilde yukarı doğru gelebileceğini ama bunun Fed'in eylül toplantısı için düşüncelerini değiştirmeyeceğini ifade ederek, “Altın tarafında merkez bankalarının alımları, küresel açıdan ülkelerin silahlanmaya daha çok bütçe ayırıyor olmaları, ABD'de faizin düşüşü, büyümedeki yavaşlama eğilimi gibi bunların hepsi altın fiyatını destekleyecek argümanlar. Bu bilgi ışığında altındaki geri çekilmeleri piyasanın alım fırsatı olarak görmesi büyük bir ihtimal” dedi.

Colendi Menkul Analisti Sadullah Çalışır da ABD’de tarım dışı istihdam verisinin piyasa beklentilerinin altında geldiğini belirterek, “Önceki verilerde de aşağıya doğru revizeler oldu. ABD ekonomisinin istihdam yaratmada zorlandığını görüyoruz. Bu beklenti altı rakamlar da Fed'in faiz indirimi için elini kuvvetlendiriyor. Piyasa artık Fed'in yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapacağını fiyatlıyor” dedi.

İstihdam verilerindeki zayıflığın ciddi anlamda ekonomide bir soğuma anlamına geldiğine işaret eden Çalışır, resesyon için yeterli verinin henüz oluşmadığını söyledi. Çalışır, son büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde geldiğini anımsatarak, “Dolayısıyla resesyon için henüz önemli sinyaller yok. Ancak istihdamdaki zayıflık bundan sonra büyümeye ilişkin ciddi bir risk unsuru oluyor. Önümüzdeki birkaç çeyrek için baktığımızda, ABD ekonomisinde büyüme ivme kaybı olacağı oldukça makul görünüyor. Ancak resesyon endişeleri için henüz o tarz bir risk oluşmadığını düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Sadullah Çalışır, tahvil tarafının da faiz indirim beklentileriyle bir fiyatlama içerisine girdiğine dikkati çekti. Uzun vadeli tarafta bir süredir katılık bulunduğunu belirten Çalışır, son dönemde piyasadaki son fiyatlamalara uzun vadelilerin çok eşlik edemediğini gördüklerini ifade etti. Çalışır, “Genelde kısa vadeli tahvillerin faiz indirim beklentileri ve faiz patikasıyla, uzun vadeli tahvillerin ise biraz daha enflasyon beklentileriyle ilişkili olduğuna işaret ederek” sözlerini sürdürdü.

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, ons altının 3 bin 600,15 dolar ile yeni bir rekor seviyeye ulaşarak, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 37 değer kazandığını belirtti. Hansen, son yükseliş dalgasının, “Yenilenen faiz indirimi beklentileri, Fed'in bağımsızlığına ilişkin artan endişeler ve güvenli liman varlıkları arasındaki akışları yeniden şekillendiren jeopolitik gelişmelerin güçlü bir karışımını” yansıttığını ifade etti. Piyasaların, gümrük vergileri nedeniyle gelen ekonomik verilerin zayıflamaya devam etmesi durumunda, Eylül ayında neredeyse kesin bir Fed faiz indirimi ve yıl sonuna doğru daha fazla ve potansiyel olarak hızlandırılmış bir gevşemeyi fiyatladığını söyledi.