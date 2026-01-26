Altın fiyatlarındaki yükselişin sebebi ne? Rekor üstüne rekor kırıyor!

Altının ons fiyatı tarihinde ilk kez 5 bin dolar seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı. 2025 yılında yüzde 60’ı aşan yükseliş sergileyen altın, 2026’ya da güçlü bir ivmeyle başladı.

Küresel piyasalarda artan jeopolitik ve finansal belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen değerli metallere yönelmesine neden oluyor. ABD ile NATO arasında Grönland üzerinden yaşanan gerilim ile ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarına ilişkin açıklamaları, risk algısını artıran başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Trump’ın 24 Ocak’ta, Çin ile ticaret anlaşması yapması halinde Kanada’ya yüzde 100 gümrük vergisi uygulayabileceğini söylemesi, küresel ticaret dengelerine ilişkin endişeleri güçlendirdi. Bu gelişmeler, altın ve diğer değerli metallere olan talebi destekledi.

GÜMÜŞ DE TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Değerli metallerdeki yükseliş yalnızca altınla sınırlı kalmadı. 24 Ocak’ta gümüşün ons fiyatı da ilk kez 100 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Böylece gümüş, geçen yılki yaklaşık yüzde 150’lik yükselişini bu yıl da sürdürmüş oldu.

TALEP ARTIŞININ ARKASINDAKİ FAKTÖRLER

BBC İş Dünyası muhabirleri Peter Hoskins ve Adam Hancock’un derlemesine göre, yüksek seyreden enflasyon, ABD dolarındaki zayıflık, merkez bankalarının tahvil alımları ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceği beklentisi, değerli metallere olan ilgiyi artırıyor.

Ukrayna ve Gazze’deki savaşlar ile ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik adımları da jeopolitik risk algısını besleyerek altın fiyatlarını yukarı taşıyan unsurlar arasında gösteriliyor.

ALTININ SINIRLI ARZI ÖNE ÇIKIYOR

Altının cazibesini artıran temel unsurlardan biri de sınırlı arzı. Dünya Altın Konseyi’ne göre bugüne kadar dünya genelinde yaklaşık 216 bin 265 ton altın çıkarıldı. Bu miktarın önemli bir bölümü, madencilik teknolojilerinin gelişmesiyle 1950 sonrasında elde edildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, yer altındaki rezervlerden yaklaşık 64 bin ton daha altın çıkarılabileceğini, ancak küresel altın arzının önümüzdeki yıllarda büyük ölçüde sabit kalacağını öngörüyor.

ABC Rafinerisi Kurumsal Piyasalar Başkanı Nicholas Frappell, altının diğer yatırım araçlarından farkını şu sözlerle anlatıyor:

Altın sahibi olduğunuzda, tahvil veya hisse senedi gibi başkasının borcuna bağlı olmazsınız. Hisse senetlerinde olduğu gibi bir şirketin performansı, altının değerini doğrudan etkilemez

Frappell, altının belirsizlik dönemlerinde güçlü bir çeşitlendirme aracı olduğunu da vurguluyor.

“İNSANLAR ALTINA YÖNELİYOR”

Altın, 2025 yılında 1979’dan bu yana en güçlü yıllık kazancını sağlayarak dikkat çekmişti. Trump’ın gümrük vergileri, yapay zekâ hisselerinin aşırı değerlenmiş olabileceğine yönelik kaygılar ve küresel ekonomik belirsizlikler, altının art arda rekorlar kırmasına yol açtı.

Metals Focus’tan Nikos Kavlis, yükselişin arkasındaki ana nedeni şu sözlerle özetliyor:

Bunun büyük kısmı ABD'nin politikasına ilişkin aşırı belirsizlikten

Ekonomik kaygıların yanı sıra faiz oranlarına ilişkin beklentiler de altın fiyatlarını etkiliyor. Düşük faiz ortamında tahvil gibi yatırımların cazibesinin azalması, yatırımcıları altın ve gümüşe yöneltiyor.

Pepperstone Araştırma Stratejisti Ahmad Assiri de bu ilişkiye dikkat çekerek, "Burada ters orantı var. Çünkü parayı (devlet tahvilinde) tutmanın fırsat maliyeti artık gerçekten buna değmiyor. Bu yüzden insanlar altına gidiyor" ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKALARI VE KÜLTÜREL TALEP

Altın talebi yalnızca bireysel yatırımcılarla sınırlı değil. Dünya Altın Konseyi’ne göre merkez bankaları da geçen yıl rezervlerine yüzlerce ton külçe altın ekledi. Metals Focus’tan Kavlis, bu süreci “ABD Doları'ndan net bir uzaklaşma” olarak değerlendiriyor.

Öte yandan altın, birçok ülkede kültürel nedenlerle de tercih ediliyor. Hindistan’da festivaller ve düğünler, Çin’de ise Yeni Yıl dönemleri altın talebinin arttığı zamanlar olarak öne çıkıyor. Kavlis, Çin Yeni Yılı öncesinde mevsimsel bir talep artışının şimdiden hissedildiğini belirtiyor.

Uzmanlar, küresel belirsizliklerin sürmesi halinde altın ve diğer değerli metallere yönelik talebin güçlü kalmaya devam edebileceğini, ancak haber akışına bağlı ani fiyat dalgalanmalarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.