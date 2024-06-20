Altın güne yükselişle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Haziran 2024 altın fiyatları...
Altının gramı, güne artışla başlamasının ardından 2 bin 454 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte çeyrek, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları..
Dün, altının gram fiyatı günü önceki kapanışın hemen altında 2 bin 435 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 2 bin 454 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 25 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 40 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,7 artışla 2 bin 344 dolardan işlem görüyor.
KÜRESEL PİYASALAR
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın karışık seyrediyor.
ABD'de açıklanan veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri desteklerken, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinden, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipuçları aranıyor.
Ülkede açıklanan veriler tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya işaret ederken, enflasyon baskılarının hafiflediği ve işsizliğin arttığı bir ortamda Fed'in yakın zamanda faiz indirimine başlama ihtimalinin artabileceğine yönelik beklentiler yükseldi.
Analistler, faiz indiriminin zamanlaması veya kapsamına ilişkin kararın gelecek ekonomik verilere bağlı olacağını belirtti.
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