Altın günü düşüşle kapattı
Altın piyasasında, en düşük 976 bin 60 lira, en yüksek 985 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 azalarak 976 bin 350 liradan tamamladı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 976 bin 350 liraya geriledi.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 757 milyon 277 bin 254,99 lira, işlem miktarı ise 1.798,07 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 794 milyon 783 bin 88,44 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|995.000,00
|1.837,15
|En Düşük
|976.060,00
|1.809,00
|En Yüksek
|985.000,00
|1.847,00
|Kapanış
|976.350,00
|1.831,10
|Ağırlıklı Ortalama
|980.926,15
|1.825,75
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|1.757.277.254,99
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.798,07
|Toplam İşlem Adedi
|53
Video Haberler
- Hollanda'nın ardından Rusya’da da hortum: 1 ölü
- CHP'den iktidara orman yangını tepkisi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- İBB ekipleri sel bölgesinde
- Apar topar sildiler... TRT'den tepki çeken video!
- Hollanda’da hortum: 1 ölü, 10 yaralı
- Hollanda'da fuarda silahlı soygun
- 'Malı götür, hırsızlığı yap, Saray arkanda'
- Covid-19 döneminde 'anne depresyonu' arttı
- Kadınlardan Pınar Gültekin için adalet nöbeti
En Çok Okunan Haberler
-
- Endişelendiren dolar tahmini
- Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı yitirdik
- Motorine indirim geliyor
- Bahçeli'nin zor anları
- 'Görüşmem mümkün değil'
- 'Şeyh'in cenazesi yargıya taşınıyor
- Erdoğan, ihraç kararına ne dedi?
- AKP'nin dikkat çeken oy oranı
- Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı
- 'Malı götür, hırsızlığı yap, Saray arkanda'