Altın günü düşüşle kapattı

28 Haziran 2022 Salı, 16:29

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 976 bin 350 liraya geriledi.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 757 milyon 277 bin 254,99 lira, işlem miktarı ise 1.798,07 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 794 milyon 783 bin 88,44 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: