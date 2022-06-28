Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum

28 Haziran 2022 Salı, 13:20

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1.06 artışla 2.555,99 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26.73 puan değer kazandı.

Dün 2.544,08 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 16.10 puan ve yüzde 0.64 değer kazanarak 2.545,35 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.544.08, en yüksek ise 2.561.14 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0.30, mali endeks yüzde 1.53, hizmetler endeksi yüzde 0.61 ve sanayi endeksi yüzde 0.96 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 87'si yükseldi, 12'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Bera Holding ve Sabancı Holding oldu.

ALTININ ONSU 1.825 DOLAR SEVİYESİNDE

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1.0580, sterlin/dolar paritesi 1.2260 ve dolar/yen paritesi 136.0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 16.6440 liradan, Euro 17.6170 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0.1 artışla 1.825 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1.4 yükselişle 112,7 dolardan işlem görüyor.